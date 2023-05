"La Justicia no quiere sancionarlo, es obvio", sostuvo la denunciante de Mario Parisí

Este miércoles trascendió que la Corte de Justicia benefició una vez más a Mario Paris í , el funcionario judicial de alto rango acusado por violencia de género , y por ello la denunciante estalló de bronca con la resolución. "La Justicia no quiere sancionarlo, es obvio", aseguró indignada Fernanda Sánche z.

De esa manera, le abrió la puerta a que el judicial que coordinó Flagrancia reciba el beneficio de no llegar a juicio y pagar una multa como castigo por los delitos que se le atribuyen: lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas agravadas por el uso de un arma blanca.

Fue por eso que la presunta víctima de Parisí no se guardó nada y se refirió al "imperio de los jueces", haciendo referencia a los lazos íntimos del funcionario judicial dentro del Poder Judicial. "Dicen que hay que hacerse amigo del juez y se ve que eso tiene efecto en la realidad", expresó al mismo tiempo que destacó que las pruebas en contra de Parisí son contundentes. Sin embargo, sostuvo que "se agarran de cuestiones técnicas" para que no reciba un castigo.

Para Sánchez, que confesó sentirse humillada por la Justicia, el sistema se desdice todo el tiempo. "Por un lado hacen cursos, charlas, talleres y por otro lado tratan de ayudar a uno de los suyos implicado en un caso de violencia", argumentó y siguió: "Los beneficios que consiguió (Parisí) desde que empezó todo fueron por errores que van cometiendo y lo digo 'errores' entre comillas, porque cuando no es un juez, es otro".

La mujer, que denunció hace un año y medio atrás al funcionario que también supo ser coordinador de la Unidad Conclusiva de Causas, aseveró: "La Justicia es tan cómplice como Parisí y de sus amigos también, porque recuerdo que no zafaron porque no hicieron nada, sino por un detalle técnico. No se si hay devoluciones de favores o qué, pero algo raro hay, ya pienso cualquier cosa".

Como la causa ahora pasará a manos de otro juez de Garantías, ya que Matías Parrón fue apartado por el juez de Impugnación, a Sánchez le preocupa que el magistrado que intervenga sea cercano al imputado. "A esta altura ya no me sorprende nada", cerró.