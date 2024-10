La angustia de la familia del chico de la amenaza de bomba, una pérdida reciente y un pedido a los sanjuaninos: "Perdón"

"La verdad es que no sabemos lo que ha pasado. Estamos totalmente destrozados, porque él no es así. Viene de familia de bien, tanto de mi parte como la de mi marido. No sé qué lo pudo llevar a hacer lo que hizo. Nosotros no nos metemos con nadie, ni con los vecinos, ni somos mendigos", expresó la mamá, totalmente acongojada.

285d3e0f-026e-414e-bd0b-f3d7fd41424d.jfif

La familia vive en Angaco. La finca en la que residen desde hace 7 años está en silencio. Ellas están refugiadas en la vivienda, sólo salieron en la jornada del lunes cuando lo pudieron ver Wemer por apenas unos pocos minutos. La mamá, quien sufre de epilepsia, cuenta que nunca imaginaron atravesar esta situación, sobre todo porque hace menos de dos meses sufrieron la pérdida de Pedro, el sostén de la casa. "Con esto del fallecimiento de mi marido, estamos con el dolor de esa pérdida. Ahora pasa esto...", confiesa la mujer.

Karina dice que su hijo nunca antes le había llevado un problema a la casa. Cuenta que había terminado la primaria con buenas notas, que había dejado en cuarto año de la secundaria y que desde los 16 años se dedicaba a los trabajos manuales de la finca. Que entre lo que cobraba ella y él, se las arreglaban para el día a día. Descarta que la falsa amenaza a cambio de dinero puede haber sido por algún problema económico. "Todos los días hace los trabajos rurales y los sábados cobra, viene a la casa y me ayuda con la compra de la mercadería. Con lo poco que cobro yo y él, nos vamos manteniendo. Es el sostén que tengo ahora", dice.

Embed - Amenaza bomba

Sobre la llamada, en la que el joven advierte haber colocado una bomba en el Centro Cívico y la anterior, en la que afirma haber visto a Loan, el niño perdido en Corrientes, la mujer cree que otra persona pudo haber inducido a su hijo a hacer lo que hizo: "No he podido hablar mucho con él, pero se niega, obviamente. Él dice que no ha sido, pero bueno, hay audios. No entiendo qué pudo haber pasado. Nunca me trajo una queja de la escuela ni de la calle. Lo hemos criado bien. Y me cuesta creer lo que ha pasado ahora. No sé si me lo han tenido amenazado para que haga eso o se le puede haber presentado algo mental, que lo haya llevado a hacer esto inocentemente; no lo sé".

Karina espera que su hijo recupere pronto la libertad (este martes el jueves le dictó la prisión preventiva por el plazo de 30 días) y pide disculpas por lo ocurrido. "Yo le diría a la gente que se quede tranquila. Él no tiene antecedentes, jamás me trajo un problema. No es una persona mala. Y les pido perdón, como sanjuanina le pido perdón a toda la provincia. No somos perfectos, todos podemos tener un error y hay que saber perdonar", señala la mamá del chico.