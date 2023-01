La acusan de darle una golpiza a una mujer en El Medanito y ahora ella cuenta su verdad

Después manifestó que ocurrió un caso de violencia, pero que la pelea fue mutua y ella no participó. “Yo no fui, no la agredí. Fue una sola (de las tres hermanas) y las dos se agarraron de los pelos. No pasó más nada, fue mutuo y había 3 mujeres, yo incluida, separándolas”.

adasd.jpg Esta es una de las imágenes que fueron puestas en los otros medios locales.

La mujer que denunció la golpiza y también el destrozo de su almacén dijo que estos ataques ocurrieron en más de una ocasión. A lo que la joven Nacarato dijo: “No tengo denuncias. No tengo nada. En todo este tiempo no me ha llegado ninguna citación, ni nada. La policía no ha hablado conmigo”.

Antonela está molesta porque ha sido escrachada en las redes y en otros medios diciendo cosas que supuestamente ella dice que no han ocurrido.

La joven Nacarato contó que este lugar donde está viviendo la supuesta víctima es propiedad de ella. “Está todo a mi nombre, tengo los papeles y ya les he pedido que se vayan. Les pasaba hasta luz, quiero que se vayan. Si no lo hacen, voy actuar por la justicia. Lo que hicieron se le fue de la mano, es mucho”.

La chica supuestamente golpeada dijo en los otros medios que iba a destruir la casa y se iba a ir de ahí porque no quería tener más problemas. Nacarato contó que todavía no se van, que el matrimonio va a dormir y que solo han sacado las cosas del negocio que tienen en ese lugar.