viernes 15 de agosto 2025

Revuelo

Intentó robarse una moto en Rawson y los vecinos del lugar se lo impidieron

Personal de la Comisaría 6ta intervino en el hecho que podría haber pasado a mayores y detuvo al delincuente, que será imputado por tentativa de hurto y será juzgado en Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La rápida intervención de un grupo de vecinos permitió frustrar el robo de una motocicleta y lograr la detención del presunto delincuente en plena vía pública. El hecho ocurrió en Rawson, en la jurisdicción de la Comisaría 6°, por lo que efectivos de la misma intervinieron y evitaron que el hecho pase a mayores.

El intento de hurto se produjo cuando un sujeto identificado como Bustos Irrazabal intentó sustraer una motocicleta marca Appia City Plus de 110 cc, color negra, que había sido dejada estacionada en la calle por su dueño.

Gracias al compromiso y la valentía de los vecinos del lugar, el hombre fue interceptado en el momento justo en que intentaba llevarse el rodado. Los ciudadanos retuvieron al sospechoso y dieron inmediato aviso a la policía, que controló la situación frente a un inminente linchamiento.

Minutos después, personal de la dependencia policial llegó al lugar y procedió a la aprehensión de Bustos Irrazabal, acusado de tentativa de hurto agravado. El procedimiento fue comunicado al sistema acusatorio, interviniendo en el lugar el el ayudante fiscal Sergio Cuneo.

Posteriormente, y tras consulta con la fiscal de turno, Branca Virginia, se ordenó el inicio del procedimiento de Flagrancia, dada la evidencia y el accionar inmediato de los testigos.

