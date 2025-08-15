Intentó robarse una moto en Rawson y los vecinos del lugar se lo impidieron

La rápida intervención de un grupo de vecinos permitió frustrar el robo de una motocicleta y lograr la detención del presunto delincuente en plena vía pública. El hecho ocurrió en Rawson , en la jurisdicción de la Comisaría 6°, por lo que efectivos de la misma intervinieron y evitaron que el hecho pase a mayores.

El intento de hurto se produjo cuando un sujeto identificado como Bustos Irrazabal intentó sustraer una motocicleta marca Appia City Plus de 110 cc , color negra, que había sido dejada estacionada en la calle por su dueño.

Gracias al compromiso y la valentía de los vecinos del lugar, el hombre fue interceptado en el momento justo en que intentaba llevarse el rodado. Los ciudadanos retuvieron al sospechoso y dieron inmediato aviso a la policía, que controló la situación frente a un inminente linchamiento.

Minutos después, personal de la dependencia policial llegó al lugar y procedió a la aprehensión de Bustos Irrazabal, acusado de tentativa de hurto agravado. El procedimiento fue comunicado al sistema acusatorio, interviniendo en el lugar el el ayudante fiscal Sergio Cuneo.

Posteriormente, y tras consulta con la fiscal de turno, Branca Virginia, se ordenó el inicio del procedimiento de Flagrancia, dada la evidencia y el accionar inmediato de los testigos.