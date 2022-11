Habló la madre de una víctima: "Encubrieron al abusador de mi hija"

Es que la causa que inició en 2019, cuando la entrevistada radicó la denuncia surfeó por diversos despachos judiciales hasta llegar a la Unidad Conclusiva de Causas y, en esas instancias, habría quedado en manos de las funcionarias judiciales Belén Rodríguez y Claudia Elizondo investigadas por el fiscal Francisco Micheltorena, de la UFI de Delitos Especiales, al igual que la abogada Sandra Cozzi.

La sospecha del Ministerio Público es que las imputadas que todavía están bajo la lupa actuaron con el objetivo -en este caso puntual- de favorecer a un sujeto acusado de abusar a su hija de 4 años. Según pudo saber Tiempo de San Juan, las funcionarias habrían intervenido para "cajonear" el expediente y así lograr que la denuncia prescribiera.

La mamá de la presunta víctima explicó que desde hace un buen tiempo la justicia la viene defraudando, no sólo por lo último que trascendió con la causa Ortega, sino desde el principio. Es que la mujer aseguró que su chiquita fue forzada a revincularse con el presunto agresor sexual y ello propició un nuevo ataque de parte del progenitor.

Además de lo que ahora investiga la fiscalía, vinculado a un supuesto armado de causas, la denunciante contó que tuvo que lidiar con la burocracia judicial e incluso con violencia institucional, hasta que finalmente consiguió que un perito judicial le diera la derecha en su acusación y la investigación por el supuesto abuso se encausara.

Lamentablemente para ella, según admitió, la resolución nunca llegó dado que se estancó y nunca más tuvo novedad desde junio de 2022.

El comienzo del calvario

Acorde detalló la denunciante, en 2019 su hijita le confesó que su papá la había abusado en varias oportunidades. Esto la llevó a denunciar el hecho y, con la intervención judicial, la niña fue sometida a la Cámara Gesell. Sin embargo, la perito que analizó su declaración no encontró indicadores de abuso y, con ese informe, el juez que intervenía en la causa lo sobreseyó.

Con la resolución judicial del fuero penal, el juez de Familia que entendía en el tema ordenó la revinculación de la menor con su papá y, según aseveró, bajo esas circunstancias, el sujeto volvió a abusar de la niña. "La pusieron en manos del abusador sin ninguna supervisión", expresó.

A pesar de todo, la mujer que fue denunciada por impedimento de contacto acudió una vez más a la justicia para denunciarlo por abuso. "Fui juzgada como madre, como persona. Yo no sabía qué más hacer, no puedo entender que no me creyeran ni tampoco a mi hija", recordó.

En esta segunda causa, la denunciante indicó que en febrero de 2021 el padre de la nena volvió a ser sobreseído con un "argumento pro pedofilia". "La resolución de la jueza fue vergonzosa, ya que se refirió al síndrome de alienación parental *. Un concepto que ha sido rechazado por las entidades de salud mental", especificó.

Con un nuevo revés judicial y convencida de lo que su hija le había manifestado, apeló el fallo y la Sala II de la Cámara Penal dictó la falta de mérito y exigió que se continuara investigando, por lo que el expediente bajó a la Unidad Conclusiva de Causas. "No hubo un médico legista, me negaron el acceso a la justicia real", sostuvo.

Paralelamente, un psicólogo del Juzgado de Familia elevó un nuevo informe que señaló que existían indicadores de abuso sexual en la menor, por lo que puso en alerta a ANIVI para que lo investigaran cuando aún hay una causa en "veremos" y que fue instruida por las funcionarias judiciales que podrían correr con la misma suerte que Ortega.

Su lucha es la de muchas

La entrevistada, que dice haber padecido un infierno junto a su hija, destacó el apoyo de organizaciones sociales y feministas que la acompañaron en todo el proceso. "Mi caso es un caso testigo y que despierta interés en otras partes del país. Estoy agradecida porque sin ellas no hubiera logrado nada", manifestó.

Sobre su niña reconoció que está mucho mejor, luego de haber transitado un oscuro camino. "Sufrió trastorno del sueño, tenía pesadillas constantemente, y tuvo trastornos de alimentación porque no comía nada. Hoy está bien, está creciendo en un ambiente saludable y seguro", reveló.

*El síndrome de alineación parental es conocido como una campaña de denigración al otro progenitor