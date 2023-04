Habló el excomisario detenido por lesiones y dijo: "El que armó el despelote fue el Comando"

“Todo fue una equivocación. La causa la inventó un cabo primero del Comando Radioeléctrico. No tengo nada que ver y mi hijo persiguió a esos delincuentes, pero no les disparó. El que armó el despelote fue el Comando (por los policías)”, aseguró el excomisario y capellán evangélico Rufino Tello.

Sus declaraciones fueron hechas luego de que su hijo y él recuperaran la libertad. El excomisario aseguró que fue liberado por falta de mérito, pero fuentes judiciales aclararon que sólo se les otorgó la excarcelación y no se resolvió la situación procesal de ambos. Tanto Rufino, como su hijo, continúan a disposición de la jueza Carolina Parra en el Segundo Juzgado Correccional y se los investiga por presuntas lesiones leves, señalaron voceros judiciales. Juan Riveros, su abogado defensor, confirmó todo esto y señaló que ambos todavía no declararon.

La primera versión de los hechos fue que supuestamente dos adolescentes intentaron abrir el auto de la familia Tello que se encontraba estacionado en una calle próxima al Lateral de Circunvalación y a José María del Carril, en Santa Lucía. Y que ahí, supuestamente, el excomisario Tello y su hijo oficial de Policía salieron en persecución de estos jovencitos y los hirieron a balazos.

Un policía dijo que era yo y Darío (por su hijo) y nos llevaron demorados”, aseguró el excomisario

Los que denunciaron los padres de esos adolescentes fue que ambos estaban en una plaza y aparecieron los Tello, que los agredieron, los persiguieron en un auto y les dispararon. Uno de ellos sufrió una herida en un glúteo y otra en un hombro, con balines de aire comprimido.

El excomisario Tello se defendió y reiteró que esos dos chicos intentaron robarles, que su hijo los vio y los persiguió en su auto algunas cuadras, pero aclaró que no les disparó con ningún arma. “Esos adolescentes son delincuentes. Nosotros no les hicimos nada. Al contrario, ellos tiraron una piedra y me rompieron el auto”, se defendió Rufino Tello, sin dar muchos detalles del suceso.

Dijo que “ya se va a aclarar todo porque fue una equivocación. Nada que ver con lo que se dijo. La causa la inventó un cabo primero del Comando Radioeléctrico… El que armó el despelote fue el Comando (por los policías). Un policía dijo que era yo y Darío (por su hijo) y nos llevaron demorados”, aseguró el excomisario y capellán evangélico Rufino Tello.

También agregó que “nosotros estábamos almorzando cuando nos cayó la Policía. Es mentira que nos enfrentamos al personal policial. Tengo sesentaicinco años, jamás voy a insultarlos o a agarrarme a las piñas, si fui parte de la fuerza. O si no nos hubiesen acusado de atentado y resistencia a la autoridad. Pero están trabajando mal. Nos llevaron detenidos a nosotros y el mensaje que dan a la sociedad es que están a favor de los delincuentes”.