Gomitas, joyas y Carolina Herrera: los estafadores de lujo que arrasaron con un shopping sanjuanino

estafadores 4.jpg Los estafadores que se llevaron de todo con transferencias truchas.

El episodio de la perfumería ocurrió el viernes y fue una de las dueñas del local la que atendió a los dos delincuentes pero no le llamó la atención que la transferencia no impactara porque "a veces tarda por ser fin de semana", argumentó.

La joven habló con Tiempo de San Juan y relató cómo fue el modus operandi de los dos estafadores que además lograron robarle a una reconocida vinoteca sanjuanina y, curiosamente, al Candy Bar que está en el Patio Alvear donde compraron gomitas y caramelos por 1.100 pesos. De hecho, entraron a la perfumería comiendo las gomitas con las que acababan de estafar al otro negocio.

estafadores 3.jpg

"Estaban muy bien arreglados, empiezan a elegir productos y me comunican que iban a pagar con una transferencia que era un monto importante $104.700. Ahí no más me envían el comprobante de la transferencia y como el sistema bancario tiene bastante demora a veces nos pasa que no se ven impactadas de inmediato entonces siempre nos queda la duda", explicó una de las propietarias del negocio que no quiso que su nombre figure por temor a sufrir algún tipo de amenaza.

Los dueños de la perfumería recién se dieron cuenta de que algo andaba mal porque el lunes la transferencia aún no había impactado y ahí entendieron que habían sido estafados.

"Nosotros también tenemos un local en San Luis y ahí me entero por mi hermana que también habían estado y se quisieron llevar $69.000 pero como no impactaba la transferencia ella no les quiso dar los productos. Ahí le dijeron que se iban a dar una vuelta mientras impactaba y volvían y nunca más aparecieron", relató la joven.

En el mismo Patio Alvear, los estafadores hicieron el intento en una joyería. El monto era de $300.000 y a los empleados les llamó la atención la cantidad de dinero. También quisieron pagar por transferencia, mostraron los comprobantes truchos y como la misma no figuraba de inmediato en la cuenta de la joyería los comerciantes se dieron cuenta y no les entregaron las joyas.

"Ayer en el grupo cuando avisé me dijo el de la joyería que a su negocio también habían ido", se lamentó la propietaria.

Sobre cómo hacen para generar un comprobante trucho en tan poco tiempo solo hay dudas. Una de las hipótesis que maneja la policía es que hacen transferencias pequeñas por 100 o 200 pesos y eso es lo que editan rápidamente y le muestran a los vendedores.

Otra, según la dueña de la joyería, es la existencia de una aplicación de celular que hace este tipo de maniobras. "Hay una aplicación que trabaja con Mercado Pago donde ponés el alias te salen todos los datos, ellos ahí ponen monto mentiroso y vos ya tenés un comprobante", explicó la propietaria de la perfumería.

La banda, actúa en todo el país y cuando desde San Juan se pusieron en contacto con otros negocios, se dieron cuenta de que las mismas personas habían sido filmadas cuando estafaron en un shopping de Río Cuarto unos días antes de llegar a nuestra provincia.

"Me he puesto en contacto y tenemos los mismos videos, las mismas personas", concluyó la dueña.

Los estafadores dejaron un teléfono falso y cuando desde el negocio se comunicaron para pedir explicaciones se encontraron con una persona muy confundida del otro lado de la línea que no sabía de qué le estaban hablando.

La denuncia ya fue radicada en Defraudaciones y Estafas pero aún no hay novedades sobre los delincuentes que, a esta altura, ya deben estar en otro lugar del país con la misma maniobra.