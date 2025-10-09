jueves 9 de octubre 2025

UFI CAVIG

Fue a visitar a su expareja, le exigió dinero amenazándola de muerte y le robó $10.000: directo a la cárcel

También lo declararon culpable por otro hecho cometido en Albardón; donde entró a un almacén y se llevó tres picadas, latas de cerveza y un fernet.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Leandro César Cabañez, un conocido delincuente de la provincia con caídas por diferentes hechos y que ya cuenta con condenas, este jueves se sentó otra vez en el banquillo de acusados. Fue señalado de ser autor de dos delitos y en un juicio abreviado recibió la pena de 5 meses de prisión efectiva.

Imágenes de Tiempo de San Juan captadas durante la investigación penal preparatoria.
Gravísimo

Fue a juicio por abusar de dos exparejas y golpear a otra: lo condenaron con 8 años y 6 meses de cárcel
condenan con carcel al joven que abuso a su vecina con discapacidad
Judiciales

Condenan con cárcel al joven que abusó a su vecina con discapacidad

La primera denuncia que recayó sobre Cabañez se hizo en UFI CAVIG. Una mujer dijo que este sujeto fue a su casa a visitarla a ella y al hijo que tienen en común (ya no viven juntos). En este contexto, Cabañez ejerciendo violencia y amenazándola de muerte, le sacó $10.000.

Días después empezó a ser buscado por personal de UFI Delitos Contra la Propiedad. Las cámaras de un mini-market de Albardón lo captaron robándose tres picadas, tres latas de cerveza y un fernet. Esta causa quedó caratulada como hurto.

Mirá el robo que cometió en el almacén de Albardón:

Leandro César Cabañez fue aprehendido por las autoridades policiales en las últimas horas y este jueves tuvo la audiencia en su contra. Frente al juez Eugenio Barbera, el fiscal Roberto Ginsberg de UFI CAVIG y los representantes de la UFI Delitos Contra la Propiedad, Juan Manuel Gálvez y Juan Manuel García Castrillón, le dieron a conocer los dos hechos en lo que este hombre fue señalado. Luego se esbozó que había un principio de acuerdo de juicio abreviado. Cabañez admitió su autoría y finalmente fue sentenciado a 5 meses de prisión efectiva.

