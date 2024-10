Estafa RainbowEx: desde la justicia aseguran que aún no hay denuncias en San Juan

Después de que una plataforma que comercializaba criptomonedas fuera denunciada en la justicia de Buenos Aires tras su intempestivo cierre, se especula con que la estafa habría alcanzado a algunos sanjuaninos que, en sus intenciones de invertir sus ahorros, se vieron engañados. Sin embargo, desde la justicia local indicaron que por el momento no hay denuncias al respecto y, por ende, tampoco una investigación oficial.

En un comunicado difundido a través de grupos de Telegram, la plataforma informó que aquellos que deseen retirar su dinero o reactivar sus cuentas deberán pagar una suma de 88 dólares. La advertencia incluye que las cuentas no reactivadas en el plazo establecido del 13 al 17 de octubre serán consideradas maliciosas y sus fondos entregados a reguladores internacionales.

Fue por ese anuncio que se produjo un bloqueo judicial de tres sitios web asociados a RainbowEx, en el marco de una investigación impulsada por la fiscalía federal de San Nicolás y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Las autoridades buscan desmantelar un posible esquema fraudulento vinculado a la plataforma y su grupo promotor, Knight Consortium.

En ese sentido, se habla de decenas de damnificados en todo el país y por tanto se especula con la onda expansiva llegó hasta la provincia. No obstante, las autoridades de la UFI de Delitos Informáticos, que fueron consultadas por ese diario, afirmaron que por el momento no hubo denuncias o consultas al respecto. "Estamos al tanto de los casos, pero no hay denuncias todavía", señalaron los fiscales Pablo Martín y Eduardo Gallastegui.

Maximiliano Firtman, programador y docente, divulgó en su cuenta de X (ex Twitter) que el comunicado de RainbowEx mencionaba un acuerdo con reguladores locales para su retiro del mercado argentino, además de un próximo lanzamiento de una nueva plataforma denominada Rainbow PRO.