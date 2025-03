Está en juicio por intentar asesinar y armó un desastre en Tribunales porque no lo pasaban a buscar

Lautaro Facundo Flores, el joven que en mayo de 2024 fue detenido en Santa Lucía por intentar asesinar a disparos a dos vecinos, causó muchísimo revuelo en el inicio del juicio en su contra. En la primera audiencia, del último jueves, revolucionó los calabozos de Tribunales porque la policía no lo pasaba a buscar.

Flores causó un gran revuelo en los pasillos diciendo que los policías lo habían maltratado y golpeado, situación que no ocurrió es más quedó grabado por los miembros policiales de la alcaidía. Todo porque no lo pasaban a buscar. Él está con prisión domiciliaria y al fin de la audiencia, el patrullero de comisaría 29na no lo pasó a buscar.