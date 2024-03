Escándalo con Omega: denunciaron a los cantantes y la banda por una golpiza y un robo en Caucete

El supuesto damnificado es Rodrigo Barrera, dueño o gerenciador de El Chalet. El empresario explicó que no iba hacer declaraciones, pero ratificó que la denuncia existe y aseguró: “tengo pruebas de todo. Me pegaron a mí, a mi novia y a mi hermana. Más adelante voy a hablar, quiero que actúe la Justicia. Porque estas personas andan como si nada y todavía se burlan”.

chalet 1.jfif El Chalet. El predio donde ocurrió el incidente está situado en la ruta nacional 20 y calle Enfermera Medina, en el ingreso a la villa cabecera de Caucete.

Otra cosa que aclaró fue que él no tenía ningún vínculo comercial con la banda y “se la agarraron conmigo”. Esto en referencia que, según la versión, firmó un contrato de locación con otra persona para alquilarles el predio de El Chalet para un show de la Banda Omega, entre el sábado a la noche y el domingo último en horas de la madrugada.

A las 4 de la mañana del domingo 17 de marzo se produjo una falla en el sistema eléctrico del local en medio de la fiesta y se quedaron sin luz en todo el predio. El inconveniente técnico no pudo ser reparado, de modo que suspendieron el espectáculo y Omega no se presentó o no terminó su show.

Ahí empezó el problema. Barrera denunció que los cantantes, entre ellos Hugo Flores, y el resto de la banda empezaron a exigirle que les devolviera el dinero pagado por alquiler del predio. El empresario supuestamente le respondió que eso no era posible, además les explicó que él había hecho contrato con otra persona y no con ellos. La discusión continuó y ninguno cedía.

chalet.jfif En la casa. Según la denuncia, violentaron una puerta de la casa. Después agredieron al empresario, a dos mujeres y se llevaron algunas cosas, indicaron.

De un momento a otro los integrantes del grupo se enfurecieron, violentaron una puerta de la casa del chalet y lo agredieron a él, a su hermana y a la novia, según su denuncia. También aseguró que los miembros de la banda cuartetera se llevaron un par de zapatillas Nike, algunos perfumes de marcas importadas, la llave de uno de sus autos y un parlante, marca JVC.

La denuncia contra la banda ahora está en la Comisaría 37ma y será el fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad quien dispondrá qué medida tomarán al respecto; de confirmarse todos los dichos, podría ordenar detenciones y allanamientos.