Es policía retirado y con el mismo auto que atropelló y mató, provocó otro choque en Capital: quedó preso, pero en su casa

El fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Ignacio Domínguez de UFI Delitos Especiales N°3 le solicitaron a la magistrada Carolina Parra que a Sanz se le dictara la prisión preventiva porque consideraron que al parecer no le importó que él fue condenado por un siniestro fatal (a pesar de que la condena no está firme) y de igual forma salió a la calle a manejar. El fiscal expresó que lo hizo sin anteojos -debe usarlos para manejar-, el auto no tenía seguro, pero lo más grave es que atropelló y no se paró a ayudar al motociclista, sino que se dio a la fuga. Y cuando lo atraparon dijo “que no fue él”.