En el día de su cumpleaños, la estafadora de actitud mafiosa fue condenada y rompió en llanto

La mujer que estafó con la venta de lotes que no eran suyos y que se alzó con casi $4 millones fue condenada por la Justicia, en el día de su cumpleaños. Se trata de Daniela Conejero, quien reconoció los delitos que cometió y, en el marco de un juicio abreviado, recibió la pena de 2 años de prisión condicional. Al momento de quedar expuesta, la imputada rompió en llanto frente al juez de Garantías, que homologó el acuerdo de la defensa con la fiscalía.

La acusada de defraudación no sólo confesó haber sido la autora de dos estafas, sino también admitió que amenazó de muerte a sus víctimas y se quedó con elementos que habían sido robados, por lo que fue imputada por el fiscal Pablo Martín y sus ayudantes fiscales Federico Pereyra y Federico Martínez por estafa en dos hechos, amenazas simples y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro.

Al verse acorralada por las pruebas que colectó el Ministerio Público durante la investigación, la mujer que se sentó frente al juez Gabriel Meglioli aceptó, a través del defensor oficial Javier Quiroga y su colaborador Juan Pablo Gil, el castigo que le permitió recuperar la libertad y regresar a su hogar, después de permanecer detenida.

La fiscalía pretendía la prisión preventiva para la mujer, dada la cantidad de denuncias que afrontaba y la peligrosidad que representaba que estuviera en las calles. Sin embargo, de último momento, la defensa técnica acordó la condena con los fiscales, mientras se la podía observar visiblemente conmovida por la situación.

Conejero, que reside en Rawson, en la Villa San Damián, quedó en evidencia después de que vendiera dos lotes que no le pertenecían. A través de las redes sociales, ofrecía los inmuebles, captaba a sus víctimas y mediante un artilugio, que disfrazaba de un acto legal, se quedaba con su dinero.

Uno de los denunciantes contó que el 8 de julio compró un lote por $1.500.000 y que se reunió con Conejero en una escribanía situada en el centro sanjuanino. Allí se firmó un boleto de compraventa y sólo se certificaron las firmas. No obstante, el contrato no tenía ningún tipo de validez, ya que la acusada figuraba como dueña del inmueble cuando no lo era.

Pese al acto celebrado, el comprador y su pareja, que pensaban que habían adquirido la propiedad, supieron que en Facebook se seguía ofreciendo el mismo lote y por ello radicaron la denuncia. Antes se contactaron con la "vendedora" y ésta, en lugar de brindar explicaciones, directamente los amenazó. "Les voy a mandar alguien para que los cague a tiros", les advirtió con un obrar mafioso.

La fiscalía, que logró vincular fácilmente a la sospechosa con las amenazas pues en las grabaciones se confirma que es ella, 5 meses más tarde recibió una nueva denuncia por estafa contra Conejero; también por la venta de un terreno que no era de su propiedad. El damnificado sostuvo que acudió a la misma escribanía y que en dicho lugar se firmó un boleto de compraventa.

Otra vez, sólo se trató de una certificación de firmas. Las víctimas pagaron $2.300.000 por un lote en Chimbas que supuestamente era de Conejero. No obstante, descubrirían que fueron estafados cuando vieron en las redes que se seguía vendiendo, por lo que denunciaron a la acusada. Nuevamente, todos los caminos detrás de la defraudación condujeron hacia su persona.

Sobre las mismas fechas en que recibió la segunda denuncia, también quedó en el ojo de la tormenta por un robo en un depósito en Rawson. La mujer conocía al autor y cuando la víctima la buscó para ubicar al ladrón, Conejero extorsionó al damnificado y el pidió dinero a cambio de sus pertenencias, entre ellas, una heladera, mercadería, vajilla, dos parrilleros y herramientas de trabajo.

Con la sospecha por su accionar, fue allanada y allí descubrieron que se hallaban los elementos robados. Como no se pudo probar que ella había sido la responsable del ilícito, la imputaron por encubrirlo y por querer sacar un rédito del mismo.

Así fue que no tuvo más remedio que este jueves, en la audiencia de formalización de las causas y ante el magistrado confesó los crímenes y aceptó las consecuencias. Pese a recuperar la libertad, la mujer deberá respetar las reglas de conducta si pretende continuar con el beneficio o, de lo contrario, será enviada tras las rejas al Penal de Chimbas.