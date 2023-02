En dos noches seguidas, robaron y vandalizaron una escuela de Rawson

Todo sucedió en la noche del jueves 2 y viernes 3 de febrero. Según hizo saber la directora, cuando los porteros llegaron en la mañana del viernes, se encontraron con la puerta de entrada destrozada, unas rejas cortadas y varios reflectores rotos. “Cuando me llamaron, me angustió mucho porque esa noche no había policías y sabía que iban a volver”, comentó Alcayaga a este medio.