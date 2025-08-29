viernes 29 de agosto 2025

Siniestro vial

En Calingasta: una mujer fue atropellada a pocos metros de su casa

El siniestro vial se produjo pasado el mediodía de este viernes, en una zona de Sorocayense, en Calingasta. La mujer tuvo que ser hospitalizada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fuente: Radio Manantial.

Un grave accidente se registró en las últimas horas en las inmediaciones de un domicilio particular, cuando una mujer fue embestida por un automovilista a escasos metros de su hogar.

El hecho ocurrió en una zona de Sorocayense, en Calingasta. La víctima fue atendida de inmediato por personal médico y trasladada al Hospital Barreal.

Fuentes policiales confirmaron que en el lugar trabajó personal de la Comisaría 33ra, quienes llevan adelante las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro.

Dado el estado de salud de la mujer, desde el nosocomio barrealino evalúan su derivación al servicio de Urgencias del Hospital Rawson, en la ciudad capital, para una mejor atención.

Por el momento, no trascendió la identidad de la víctima ni del conductor involucrado. Las autoridades continúan recabando información para esclarecer lo ocurrido.

