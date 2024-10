El empresario que atropelló y mató a un chico de 9 de Julio insistirá para no ir a juicio

A más de un año del siniestro vial que se cobró la vida de un joven de 9 de Julio, el empresario que se vio involucrado en la tragedia insistirá para no ir a juicio. Es que la defensa técnica de Bernardo Turcumán había solicitado la suspensión de juicio a prueba. Sin embargo, la jueza de Garantías rechazó el pedido tras la oposición de la fiscalía.

Turcumán está acusado por homicidio culposo, tras protagonizar el trágico choque en Ruta 20, el 6 de septiembre de 2023. Como consecuencia del mismo, Sergio Nasser Picón perdió la vida y desde entonces su familia reclama justicia. Su defensor ofreció una reparación del daño, a cambio de que su cliente resolviera la su situación judicial. No obstante, tanto el Ministerio Público como la querella se negaron a esa resolución.

El fiscal Francisco Micheltorena, se negó a que la probation fuera otorgada al automovilista, fundado en las directivas de política criminal. Lo mismo hizo la parte querellante, representada por Jorge Guillén, que se opuso al beneficio.

Castro había solicitado que se declarara la inconstitucionalidad de una parte del artículo 76 bis del Código Penal, con el objetivo de conseguir que su cliente pagase un resarcimiento económico y evitara una condena. Le pedía a la jueza que declarara inconstitucional el octavo párrafo de tal normativa, que sostiene que no procede la suspensión de juicio a prueba para delitos que prevén una pena con inhabilitación, como lo es la calificación en juego.

Quien fuera vicepresidente Cámara de Expendedores de Combustibles embistió por detrás con su automóvil BMW al chico de 28 años, que circulaba en una bicicleta y que a causa de las heridas que sufrió falleció.

La embestida mortal sucedió en el kilómetro 16 metros, después de la entrada a la escuela “Procesa Sarmiento de León”, en el departamento 9 de Julio. Tras el impacto, la bicicleta salió expulsada para la banquina (unos 100 metros) y la víctima quedó sobre el asfalto.

La causa generó controversia desde primer momento, no sólo por tratarse de una figura conocida la implicada, sino también por las quejas que presentó la familia de la víctima. Es que Turcumán no sólo no fue arrestado, sino que tampoco se presentó a la audiencia de formalización del caso. Desde su entorno, se mostraron molestos por el hecho. También lo hicieron porque si bien el retiraron la licencia para conducir, luego se la reintegraron.