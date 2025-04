El conmovedor mensaje de la pareja del camionero fallecido en el Villicum: "Te esperé, te esperé y te esperé"

"Hoy salimos a trabajar, como de costumbre. Siempre me decías: 'Chau, amor, nos vemos después', y hoy me dijiste nada... solo 'chau, amor'. En el trabajo estuve muy mal. Era desesperación, tristeza, o no sé qué. Se me caían las lágrimas solas... Llegué a casa corriendo porque, en media hora, llegabas. Te esperé, te esperé y te esperé. Te llamé como 10 veces y nada... Finalmente llegó la noticia más triste del mundo, donde me avisaban de tu 'nunca más llegar a casa'", expresó Valeria Muñoz en sus redes sociales.