El baleado en Rawson volvió a usar sus redes diciendo que se presentará en la Justicia

Qué dijo Rawson: prometió decir la verdad para que liberen a su amigo, no lo hizo y la Justicia no lo encuentra

Este manifestó que los medios de comunicación no se metieran en esta situación y que se encuentra en pleno proceso de recuperación. Además, dijo que el mensaje era destinado a la Justicia: “No saben nada, no tienen que opinar en lo más mínimo. Estoy en plena recuperación, para mi es muy difícil tener detenido al que me salvó la vida”.