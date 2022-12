Duro relato de la hija del remisero asesinado: "Mi papá salió a defender a los niños y lo mataron"

Su familia sigue en shock, como todo el barrio. Su hija Ayelén tiene un dolor atravesado que parece no terminar nunca. La muerte de su padre Víctor, un hombre que se la rebuscaba a diario en su taxi para pagar sus estudios y llevar a su casa el pan de todos los días, fue un golpe durísimo e impensado para ella y también para sus cuatro hermanos. Todos estaban en el fondo del domicilio cuando se escucharon los disparos. Al salir de la casa se toparon con el hombre tirado en el suelo, ensangrentado y con un disparo en el rostro.

"Mi papá salió a defender a los niños y lo mataron. La cuadra estaba llena de gente, de autos. Y mi papá les pidió que no hicieran problemas porque estaba lleno de niños y alguien iba a salir herido", aseguró la joven a Tiempo de San Juan.

Según relató la familia, Víctor Salas estaba arreglando su auto puertas adentro cuando ocurrió la trifulca entre dos bandos en calle Las Heras. Al notar los disturbios, el hombre abrió el portón de su casa e intentó intervenir para evitar una desgracia, algo que finalmente ocurrió. "Mi hermano más chico también salió, pero cuando vio que los tipos estaban armados se escondió. Entonces mi papá se arrimó a ellos y le dispararon en la cara. No saben si es una bala o dos. Al principio me dijeron que una bala terminó en la cara, pero ahora me dijeron que también le dispararon en el cuello", comentó Ayelén.

La hipótesis que manejan los investigadores es que hubo un incidente entre dos grupos jóvenes en la Plaza 25 de Mayo, en medio de los festejos por la victoria de la Selección Argentina, y ese conflicto se trasladó a calle Las Heras, a metros de la casa de la víctima. "Los testigos le dieron a la Policía dónde viven los tipos, quiénes son. La Policía estaba acá y no hacía nada. Lo único que hacían era alejarnos de mi papá y ponerle un trapo encima", señaló llorando la joven.

Tanto Ayelén como sus hermanos se mostraron quebrados por la situación. Víctor Salas era remisero de toda la vida y un vecino muy querido de la Villa del Carril. "Mucha gente lo quería. Era una excelente persona. La calle se llenó de gente querida y sentimos ese apoyo. Ahora mi mamá se quedó sola. No vamos a tener nunca más a mi papá, que era nuestro pilar. Además era el sustento económico, nos ayudaba con los estudios, con la casa, con todo", expresó la hija.