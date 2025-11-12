Dos niños de 9 y 10 años, víctimas de un grave caso de grooming: en la mira, un cordobés que se hacía pasar por una nena llamada "Camila"

Un cordobés identificado como Leandro Trossero, de 30 años, quedó preso en San Juan . El joven oriundo de San Francisco está acusado de un gravísimo hecho de grooming donde las víctimas son dos niños de la provincia y que tienen 9 y 10 años . El mismo quedó imputado por el delito de grooming y corrupción de menores, además el juez de Garantías Matías Parrón le dictó la prisión preventiva de 4 meses y que cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial.

El modus operandi de este sujeto -que ahora está siendo investigado por la fiscalía- es muy engorroso, ya que la UFI ANIVI tuvo que pedir la ayuda de expertos informáticos para dar con esta persona, por tal razón la UFI Delitos Informáticos y Estafas prestó colaboración para contactarlo.

El mismo está acusado de contactar a menores por redes sociales utilizadas para chatear o hacer videollamadas como “OmeTV” o Google Meet. Este se hacía pasar por una menor de 10 años, de nombre “Camila Santos” y utilizando esta red se contactó con los menores. Ahí empezaron a enviarse diferentes mensajes y cada vez empezaron a ser más sexuales. Trossero comenzó a pedir fotos a los niños, estos se la pasaban y si cumplían sus pedidos, este -haciéndose pasar por la niña- les prometía pasarles aún más.

Fue muy difícil dar con este hombre. La investigación dio que se podía tratar de una persona de hasta otro país. Es que según un especialista de informática presente en la audiencia, este sujeto utilizaba proxys, VPN y hosting para ocultarse de la internet. Esto significa que lo utilizaba para desviar el origen de donde navegaba.

Con la investigación a cargo de la fiscal Andrea Insegna, su ayudante fiscal Fernando Guerrero de UFI ANIVI, el fiscal Pablo Martín y el ayudante Federico Pereyra de UFI Delitos Informáticos y Estafas, se llegó a la conclusión de que este sujeto tenía asociadas unas ocho cuentas de Mail diferentes, algunos bajo el nombre de Camila Santos, Capo Gamer, Trossero, entre otros. Con un seguimiento bien exhaustivo se llegó a esta persona oriunda de San Francisco, Córdoba.

Todo salió a luz cuando la madre de un menor le revisó el celular a su hijo después de juntarse con un amigo. Ahí vio una conversación con su amigo que decía un mensaje que no se olvidaran de hacerle el pedido a Camila. En ese momento recibió una notificación de esa tal Camila por Google Meet, entró y vio todos los mensajes. Confirmó los impactantes chats que había entre los niños, las imágenes que se compartieron y donde también estaba involucrado su amigo. Ahí realizó la denuncia correspondiente y comenzó la difícil investigación para dar con el paradero de este.

Este hombre, también haciéndose pasar por “Camila”, se contactaba a través de Tik Tok

La detención de este sujeto, que dice estudiar informática, se realizó el 7 de noviembre pasado. Luego fue trasladado el pasado 9 a San Juan y ahora pasará los próximos 4 meses en el penal de Chimbas.