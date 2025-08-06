Dos arrebatadores golpearon a dos mujeres y a una de ellas la arrastraron para robarles la cartera

Una señora de 50 años y su hija fueron atacadas por dos delincuentes en una calle de Rawson. A la más joven de las mujeres la tiraron al piso y la arrastraron para robarle la cartera con 100 mil pesos y medicamentos. Más tarde tuvo que ser atendida en el Hospital Guillermo Rawson producto de las lesiones.

Justicia Abuelo de más de 80 años sobrevivió a brutal asalto en Albardón: los imputados, a juicio

Violenta entradera Un ladrón atacó a golpes a un joven, lo maniató y lo asaltó en su departamento de Concepción

Las víctimas del ataque fueron Yamila Torres, de 33 años y su madre Claudia Mercado, de 50 años, quienes el lunes a la noche caminaban por calle Olegario Andrade, cerca de Recabarren, en Rawson, cuando fueron sorprendidas por dos hombres que se movilizaban en bicicleta. Los desconocidos se abalanzaron contra ellas y empezaron a golpearlas para manotearle sus bolsas y carteras.

La mujer más joven se resistió y fue arrastrada por uno de los ladrones hasta que consiguió robarle la cartera. Entre los efectos que se llevó, había 100 mil pesos, medicamentos, estudios médicos y documentación personal.

Las dos mujeres luego concurrieron a la Comisaria 25ta en los primeros minutos del martes y radicaron la denuncia. Torres tuvo que ser trasladada al Hospital Guillermo Rawson debido a que sufrió una luxación en uno de sus tobillos, revelaron las fuentes.