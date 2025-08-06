jueves 7 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Violento robo

Dos arrebatadores golpearon a dos mujeres y a una de ellas la arrastraron para robarles la cartera

El violento episodio ocurrió el lunes a la noche en Rawson. Las víctimas son una mujer y su madre. Una de ellas terminó en el hospital producto de la agresión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una señora de 50 años y su hija fueron atacadas por dos delincuentes en una calle de Rawson. A la más joven de las mujeres la tiraron al piso y la arrastraron para robarle la cartera con 100 mil pesos y medicamentos. Más tarde tuvo que ser atendida en el Hospital Guillermo Rawson producto de las lesiones.

Lee además
Imagen ilustrativa
Violenta entradera

Un ladrón atacó a golpes a un joven, lo maniató y lo asaltó en su departamento de Concepción
abuelo de mas de 80 anos sobrevivio a brutal asalto en albardon: los imputados, a juicio
Justicia

Abuelo de más de 80 años sobrevivió a brutal asalto en Albardón: los imputados, a juicio

Las víctimas del ataque fueron Yamila Torres, de 33 años y su madre Claudia Mercado, de 50 años, quienes el lunes a la noche caminaban por calle Olegario Andrade, cerca de Recabarren, en Rawson, cuando fueron sorprendidas por dos hombres que se movilizaban en bicicleta. Los desconocidos se abalanzaron contra ellas y empezaron a golpearlas para manotearle sus bolsas y carteras.

La mujer más joven se resistió y fue arrastrada por uno de los ladrones hasta que consiguió robarle la cartera. Entre los efectos que se llevó, había 100 mil pesos, medicamentos, estudios médicos y documentación personal.

Las dos mujeres luego concurrieron a la Comisaria 25ta en los primeros minutos del martes y radicaron la denuncia. Torres tuvo que ser trasladada al Hospital Guillermo Rawson debido a que sufrió una luxación en uno de sus tobillos, revelaron las fuentes.

Temas
Seguí leyendo

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

Un chofer de Uber fue asaltado por sus pasajeros en un barrio de Chimbas

Amenazó a un nene de 12 años con un arma blanca para robarle

Una adolescente fue asaltada cuando iba a la escuela: le pegaron con un arma y le robaron el celular

Revés para los condenados por expropiaciones, que pedían más tiempo para analizar el fallo y apelar

El fuego avanzó sobre pastizales y generó preocupación entre los vecinos de El Médano: los videos

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras

Condenan al Secretario Adjunto del sindicato de los mineros: admitió ante la jueza que disparó e hirió a un adolescente en Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asi detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de lali: insulto a la prensa e hizo gestos a las camaras
Operativo de película

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras
Operativo de película

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras

Imagen ilustrativa
Delincuentes cibernéticos

Un vecino de Rivadavia fue estafado en $3.500.000 tras recibir un mensaje engañoso

Tras la entrega de computadoras a los docentes sanjuaninos, llegará el turno de los alumnos de 5to y 6to Grado.
Educación

Tras el inicio de entrega de computadoras a docentes sanjuaninos, ¿cuándo las recibirán los alumnos?

Grave denuncia contra un mayorista de San Juan por hostigamiento laboral y malas condiciones de trabajo
Acusaciones

Grave denuncia contra un mayorista de San Juan por hostigamiento laboral y malas condiciones de trabajo

Dolor por el fallecimiento de Mario Agüero, reconocido hockista sanjuanino y excampeón del mundo.
Tristeza

Murió Mario Agüero, leyenda del hockey sanjuanino y mundial

Te Puede Interesar

Uno a uno, estos son los frentes que competirán en las legislativas de octubre en San Juan
En detalle

Uno a uno, estos son los frentes que competirán en las legislativas de octubre en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se espera un lunes muy frío en San Juan.
Clima

Frío y gris: así se vivirá el jueves en San Juan

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana
Inseguridad

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

Orrego lanzó el frente para las legislativas: No es negociable San Juan, es nuestra casa y futuro
Cierre de listas

Orrego lanzó el frente para las legislativas: "No es negociable San Juan, es nuestra casa y futuro"

El peronismo presentó Fuerza San Juan para competir en las Legislativas de octubre: ausencias, presencias y las perlitas
Cierre de frentes

El peronismo presentó "Fuerza San Juan" para competir en las Legislativas de octubre: ausencias, presencias y las "perlitas"