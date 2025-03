Disputa entre barras de San Martín: el detenido negó todo, dijo que un arma es de su novia y que la Policía le plantó otra

WhatsApp Image 2025-03-10 at 09.52.45.jpeg Ayudante fiscal Ana Paula Amarfil y fiscal Daniela Pringles de UFI Genérica.

A Guzmán le encontraron dos armas de fuego en su vivienda. Una de ellas en su habitación, a lo que trató de desvincularse de la portación diciendo que era de su pareja y no de él. Y la otra fue hallada en el techo, él dijo que no sabía de esa arma y que se la había plantado la Policía. A él lo acusan de ser el autor de estos disparos contra las casas de la otra facción de la barra, pero él dice que no estuvo ahí y que la pelea que protagonizaron los barras él solo la vio.

Fiscalía de UFI Genérica vinculó a Eduardo Guzmán de los delitos de daño (por haber baleado una vivienda que quedó marcada con proyectiles) y portación de arma de guerra por el hallazgo de las vainas 9mm que estaban en su domicilio y tenencia ilegal de dos armas de fuego una civil y otra de guerra.

Embed - Declaración del único detenido por los enfrentamientos entre barras del Club San Martin

Desde la Justicia destacaron que a Guzmán también le imputaron el hecho de lesiones, un caso de vieja data. El denunciante dijo que se estaba yendo a trabajar y que se topó con una cuadrilla de basureros, y que entre ellos iban Guzmán y otros dos sujetos identificados como los “Chocolates” (padre e hijo). Y agregó que estos lo increparon y golpearon provocándole lesiones leves. El motivo de esta agresión es porque el presunto damnificado habría tenido una historia sentimental con la pareja de uno de los “Chocolates”.

El juez de Garantías Maximiliano Eugenio Barbera imputó a Guzmán por los delitos antes relatados y le dictó la prisión preventiva por un plazo de 4 meses. La fiscalía tendrá un plazo de 8 meses para investigar el hecho.