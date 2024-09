Denunció que un policía lo golpeó y el comisario de la jurisdicción desligó a los suyos del escándalo

Esta situación enardeció a conocidos del productor que reaccionaron con disgusto frente a la respuesta policial. "Me han sustraído la casa, llegaron tres policías y no querían entrar al campo a buscar a los ladrones, después llegaron 6 patrulleros y motos, alrededor de 15 policías y no querían ingresar a la propiedad. Vino un policía insultando, me di vuelta y me rodearon y me comenzaron a pegar. Mire como me han desfigurado la cara", aseveró.

Con los vecinos y otros productores que se solidarizaron con Turesso, el escándalo escaló niveles y se produjeron incidentes entre quienes protestaban y algunos policías que decidieron marcharse de la escena.

El comisario de la 7ma, David Lillo, negó que fueran los miembros de su dependencia los que protagonizaron los incidente. Al medio local, el jefe manifestó: "Nos constituimos en el lugar, tomamos conocimiento del robo y de la inconformidad ante el accionar policial que intervino en un primer momento".

Con respecto a la supuesta agresión, indicó: "No estuve en un primer momento, desconozco como se dieron los hechos. Sí debo decir que hay una persona lesionada a raíz de la primera intervención policial". Asimismo, afirmó que la gente que fue testigo del episodio a investigar tiene identificados a los uniformados que habrían intervenido ante la presunta agresión.