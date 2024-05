Delincuentes doparon a una anciana en Chimbas y le robaron la jubilación y artefactos

La abuela cree que se olvidó de trabar la puerta de la cocina, que da a un pasillo lateral de la propiedad. Todo hace suponer que justamente por allí entraron los delincuentes, que sorprendieron a la anciana durmiendo en su cama.

Embed - Durmieron y asaltaron a una anciana de 79 años en Chimbas

“Sólo sentí que me pusieron un trapo en la cara. Ni me pude levantar. De ahí no me acuerdo más nada”, contó María. Sólo sabe que alguien hizo presión sobre su rostro con esa tela o paño que tenía olor a quita esmalte y que era de noche. Pasaron muchas horas hasta que despertó a las 9. Aún mareada, se levantó como pudo y caminó hasta las rejas de entrada de la vivienda, desde donde pidió ayuda a un vecino. Minutos más tarde llegaron los móviles policiales.

hijo.jfif El hijo. Raúl Espejo, el hijo de la víctima.

Para entonces ella había descubierto que le faltaba la garrafa de la cocina, el secarropa y los 200 mil pesos en efectivo de su jubilación que guardaba en un mueble del comedor. También constataron que la puerta lateral estaba abierta. El caso es investigado por los policías de la Subcomisaría Cipolletti y de la UFI Delitos contra la Propiedad.