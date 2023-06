Degenerado le mordió el pecho a una mujer que no quiso tener sexo con él

Ante esta situación, el agresor se puso violento y le mordió un pecho a la víctima. La mujer, muy asustada amenazó con retirarse de la casa y el sujeto se ató una soga al cuello y amenazó con matarse. En ese momento, la chica llamó a la Policía y un patrullero tuvo que llegar al lugar para intervenir.

La llegada de la Policía no fue para nada calma ya que, al verlos, el violento se atrincheró con los dos niños en la habitación y tuvieron que intervenir los uniformados para reducirlo.

Los efectivos lograron detenerlo y quedó a disposición de Flagrancia donde fue juzgado este miércoles. El hombre acusado consiguió una suspensión de juicio a prueba por dos años y el juez o obligó a pagar una reparación simbólica de 10 mil pesos. Además, deberá hacer un taller para rehabilitación de violentos y no podrá acercarse a su ex si no quiere ir preso.