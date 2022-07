Condenan a una mujer de Rivadavia por pornografía infantil, pero no va presa

Fueron cuatro reportes sobre el tráfico de archivos con imágenes de sexo explícitos con niños que salieron desde sus cuentas y del número de celular registrado a su nombre. La mujer aseguró que no fue ella la que envió o recibió ese material, pero no supo, o no quiso, decir quién fue entonces el que distribuyó esos aberrantes videos y fotos. Hasta lloró de la impotencia. Aun así, la chica de 34 años fue condenada este martes en una causa por pornografía infantil a una pena de cumplimiento condicional y de esta forma zafó de ir a la cárcel.