Con un Mario Parisí ausente, su defensa insistió con dos planteos para evitar la condena

Tras una audiencia picante A Mario Parisí no le devolverán los dólares con los que quiso silenciar a la denunciante

Frente al juez Benedicto Correa y sin la presencia del imputado, el defensor Fernando Castro y su co defensor Nasser Uzair presentaron sus argumentos para tratar de torcer la historia a favor del judicial que supo ser el coordinador de Flagrancia y que ahora afronta dos acusaciones: lesiones agravadas y amenazas agravadas por el uso de arma blanca, en contexto de violencia de género.

Luego de que la jueza de Garantías Celia Maldonado rechazara el pedido de suspensión de juicio a prueba, a cambio de una indemnización para la denunciante y trabajos comunitarios por parte de Parisí, sus defensores acudieron a un tribunal superior para lograr su cometido y que la propuesta sea analizada por la autoridad.

2.jpg El juez de Impugnación, Benedicto Correa, quien ya tomó intervención en la causa cuando benefició a Parisí eliminándole un delito de la calificación y cuando apartó al juez Parrón

De obtener la resolución que esperan, el funcionario de renombre evitaría la continuidad del proceso y por tanto una posible pena, en caso de ser hallado culpable. Además, sus registros penales seguirían estando limpios, sin marcas en sus antecedentes.

Por otro lado, los defensores volvieron a la carga para obtener la nulidad del proceso, señalando que la defensa técnica de Parisí se vio agraviada porque, por ejemplo, debió exponer más de una vez sus argumentos. Por ese hecho, manifestaron que ello representa una irregularidad, ya que expusieron que no se pueden repetir las acciones dentro de un mismo proceso.

Las otras partes, es decir la fiscalía representada por Roberto Ginsberg y la querella encarnada por Reinaldo Bedini, también tuvieron la oportunidad de exponer sus argumentos para oponerse a los planteos de la defensa. Una vez más, ambas partes señalaron que la política criminal del Ministerio Público se opone a la probation para casos de violencia de género, como así también indicaron que no existieron tales agravios y que si se repitió alguna acción fue porque en el medio hubo un cambio de magistrado.

Es que el primer juez que tomó intervención fue Matías Parrón. Sin embargo, el juez de Impugnación Correa lo apartó del proceso. Entonces, para que la nueva autoridad, Celia Maldonado, tomara conocimiento de la causa, los planteos se volvieron a realizar.

Todas las expresiones también fueron presentadas por escrito y por tanto el juez Correa, que dio por terminada la audiencia, tendrá que valorar las pretensiones de un lado y de otro y, finalmente, decidir.

Si bien no es la primera vez que Parisí no se presenta en una audiencia, pues ya había faltado por partes de enfermo y licencias, este miércoles por la mañana no se conoció la razón -al menos públicamente- por la que estuvo ausente del proceso que lo tiene como único imputado.

Una vez que se resuelvan los planteos, la causa que quedó suspendida, avanzaría hacia el control de acusación y elevación a juicio, si es que el juez Correa no sorprende con una resolución favorable para Parisí, ya sea anulando el proceso o bien otorgándole la probation.