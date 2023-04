Cómo es por dentro el barrio marcado en Google como "zona de ataques pirañas"

Violencia de género En estado de ebriedad, agredió a su ex mujer y amenazó de muerte a su hija: no irá a la cárcel

El Barrio General Acha fue inaugurado en 2009, y está ubicado entre el barrio Luis Cattani y el Cabot. De hecho, de este último lo divide la pared del Club Árbol Verde. Si bien hay casas, en su mayoría las viviendas son monoblock de dos plantas. Sólo una de sus calles no tiene salida: la Antonio Sánchez, la zona denominada “roja” acorde está marcado en el servidor de aplicaciones de mapas. “No ir a este lugar, te roban en este lugar”, dice el comentario que aparece junto a la ubicación.

En ese lugar, en los últimos 15 días, hubo tres robos denominados “pirañas”. Uno de los casos es el de un motociclista de 27 años que llegó al lugar para vender unas sábanas y vivió un momento de terror después de ser atacado por un grupo de ladrones con un cuchillo tipo tramontina. Una pareja que vende elementos deportivos también fue asaltada en el mismo lugar: a ambos los golpearon salvajemente y escaparon de milagro.

13fb9b6d-7529-47c4-adc8-03f8bc78a008.jpg

zona marcada.jpg

Los robos pirañas son arrebatos en plena calle que se hacen de sorpresa, evitando una rápida reacción por parte de la víctima. Por lo general actúan en grupo, neutralizando al damnificado a los golpes y luego arrasando con todas las pertenencias del damnificado e incluso van en vehículos para después darse a la fuga. Y, a juzgar por los hechos descritos, así es como actúan en esa zona del Barrio General Acha, aunque previamente contactan a sus “carnadas” simulando ser compradores o clientes de Pedidos Ya.

Los taxis y remises no ingresan al barrio General Acha; tampoco lo hacen los deliverys.

Un damnificado, que no quiso ser identificado por miedo a represalias, contó a Tiempo de San Juan que días atrás también fue violentamente atacado en esa zona por unos cinco adolescentes. El hombre había sido contactado por WhatsApp para adquirir sus productos, y una vez que llegó al lugar, luego de ser guiado por un menor de edad, fue sorprendido por cinco delincuentes que lo golpearon sin piedad. Su esposa, intentando escapar, terminó chocando contra un árbol. Si bien pudo resistirse al robo y evitar que le sacaran sus pertenencias, sufrió serios daños en su vehículo. “Es un horror lo que vivimos. Porque actúan con impunidad. Nadie puede hacerles algo porque son menores”, comentó una de las víctimas.

Desde adentro del barrio dicen que este tipo de robos son “moneda corriente”. Una familia que habita el lugar desde hace varios años remarcó que es muy difícil salir de allí porque nadie quiere comprar o alquilar por la zona. Y que, por temor a represalias, nadie interviene en los hechos que se puedan generar a la vista de todos. “Acá hay gente buena también, gente laburadora. Pero nadie puede hacer nada, nosotros no podemos hacer nada. Porque si yo veo que le roban a alguien y me meto, después vienen por mí. Siempre fue así”, comentaron.

En el barrio no hay una unión vecinal, al menos no funciona porque desde hace un tiempo la sede fue usurpada. Tampoco hay predio deportivo. “Cuando no roban en el barrio, salen hasta la calle Mendoza o General Acha para ver qué daño pueden hacer. Acá se vive así”, agrega otro vecino.

6ffacd62-b666-48fe-aad0-8d3f00a79a65.jpg

En calle Mendoza hay un policía custodiando la zona y cada tanto los móviles policiales salen a patrullar las inmediaciones. Tiempo de San Juan intentó comunicarse con la Comisaría 2da para conocer cómo trabajan ante esta problemática y no hubo respuestas. Mientras tanto, las familias del barrio y sus alrededores piden por un puesto policial para tener un poco más de tranquilidad.