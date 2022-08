Chocó contra el auto de una diputada y dio una curiosa explicación

mensaje.jpg El mensaje enviado por el conductor a AM1020 dando su explicación sobre el siniestro vial con la legisladora sanjuanina.

Mediante un mensaje de Whatsapp enviado a la radio AM 1020, la familia hizo el siguiente descargo (sin intervenciones de corrección): "Buenos días les quiero informar el conductor del Citroën no eran pareja si no hermanos, pido más respeto, el nerviosismo que tenía es porque SI ESTABAMOS DE VELORIO. Acababa de fallecer nuestro abuelo de 94 una familia humilde que el único medio de transporte que tenía para moverse a realizar los trámites. Que pasa es noticia porque era la señora Nancy una persona importante y el dolor por una muerte no es importante".