Aparatoso choque en Capital: dos vehículos quedaron sobre la vereda

No fue para nada una tarde tranquila en la tradicional esquina capitalina de Gral Acha y Gral Paz. Allí se dio un espectacular choque entre un Renault Kangoo y un Toyota Etios. Afortunadamente no se tuvo que lamentar víctimas de gravedad, pero los daños materiales no solo fueron en los vehículos, sino también en un semáforo que estaba ubicado en la esquina, que debido al impacto fue derribado.