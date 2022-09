Cayó preso por golpear a su novia y la justicia destapó un infierno: la víctima era abusada

Por una denuncia de violencia de género, la justicia terminó destapando una verdadera pesadilla que estaba viviendo una joven sanjuanina con su pareja. Miembros del Ministerio Público Fiscal investigaron a fondo su vida y la joven no solo había sufrido lesiones físicas, sino que también fue violada y amenazada con un arma de fuego por un sujeto, identificado como J.G.B.B.

J.G.B.B. la noche anterior a ser detenido por Flagrancia obligó a su pareja a tener relaciones sexuales, explicó el fiscal Ginsberg a este diario. Cuando fue aprehendido por el hecho de violencia, la víctima fue derivada al CAVIG para que haga la denuncia correspondiente y contó todo lo que había vivido. Flagrancia se declaró incompetente y derivó la causa al Sistema Acusatorio. La audiencia de formalización se realizó este jueves contra él.

El fiscal Ginsberg y su ayudante, Yanina Márquez Mallarino, expresaron a la jueza de Garantías, Verónica Chicón los delitos que achacan contra J.G.B.B. Estos son, abuso sexual con acceso carnal (un hecho), abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma de fuego (un hecho), amenazas simples, amenazas por el uso de arma y lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género todo conjugado en concurso real.

WhatsApp Image 2022-09-01 at 21.00.09 (1).jpeg Al fondo la defensora oficial. Al frente la ayudante fiscal Yanina Márquez Mallarino.

Desde el MPF pidieron que este hombre quedara preso, ya que existe un claro peligro de fuga por la naturaleza del hecho, porque le podría recaer una pena efectiva contra él. La víctima dijo que ella y su familia ha sido amenazada por J.G.B.B. y tiene antecedentes, precisamente en 2021 salió del Servicio Penitenciario Provincial tras cumplir la pena de 2 años de prisión. Ante estos fundamentos, la fiscalía pidió a la magistrada que se le de prisión efectiva.

J.G.B.B. no declaró cuando tuvo la posibilidad. Pero cuando la jueza le estaba diciendo que quedaba notificado, él habló. “Me van a llevar por algo que no he hecho”, hizo caso omiso a la explicación de la magistrada y dijo “Nadie sabe lo que es estar ahí dentro” (por el penal). A lo que la jueza le explicó que debía charlar esas cosas con su abogada defensora.

WhatsApp Image 2022-09-01 at 21.00.09.jpeg Jueza de Garantías, Verónica Chicón

La defensora oficial María Emilia Nielson Ramella, se mostró en contra de esta medida cautelar -que es la más gravosa- y pidió que quedara en libertad ya que tenía arraigo y trabajo en el mismo lugar, una cancha de fútbol. Además, fundamentó que las armas con la que supuestamente atacó a la víctima no han aparecido.

Ante lo expuesto, Gloria Verónica Chicón explicó que la víctima es muy vulnerable y que se constataron lesiones en muchas partes del cuerpo de ella. Además dijo que existe el peligro de fuga y que no tiene trabajo firme, a pesar de que hayan dicho que “viva en una cancha”. Por esta razón resolvió dictarle prisión preventiva por 4 meses que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial, previamente cumplirla en la comisaría hasta que el SPP lo disponga. Y dar un plazo de 6 meses de Investigación Penal Preparatoria. E imputarlo preventivamente por los delitos de abuso sexual con acceso carnal (un hecho), abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma de fuego (un hecho), amenazas simples, amenazas por el uso de arma y lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género todo conjugado en concurso real.