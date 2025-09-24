Cayó en Caucete un ladrón con casi medio millón de pesos y cocaína

Un violento episodio se vivió este martes en el barrio Villa Etelvina, en Caucete, cuando un hombre que intentó entrar a una vivienda terminó detenido tras ser sorprendido por efectivos de la Comisaría 37ª que patrullaban el sector.

El sujeto fue identificado como Francisco Guzmán, quien al notar la presencia policial trató de escapar, pero fue alcanzado a pocos metros. En ese momento, no solo insultó a los uniformados sino que también golpeó a uno de ellos con una patada en una pierna, en un intento desesperado por evitar su captura.

El procedimiento dio un giro inesperado cuando, al requisarlo, los agentes encontraron que Guzmán llevaba encima 480 mil pesos en efectivo y varios envoltorios con cocaína. Ante este hallazgo, se convocó a la Policía Federal y la Justicia quedó a cargo de la investigación.

El detenido quedó vinculado a una causa que tramita en la UFI de Delitos contra la Propiedad, mientras se avanza también en la investigación por la tenencia de estupefacientes.