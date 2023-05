Caso Tellechea: el concuñado del ingeniero declaró sobre un entierro

La testigo Rodríguez (78 años) quien había sido citada a declarar porque anteriormente había sido una de las denunciantes contra los ex directivos de la Mutual, ahora imputados, no se acordaba prácticamente de nada, ni siquiera de la existencia de la Mutual del Personal de la UNSJ, aunque fue socia de la institución hasta junio de 2006; además manifestó no conocer a los acusados y que le parecía haber visto alguna vez a Tellechea.

Durante una declaración en el tribunal, el arquitecto Biassoni ironizó sobre no usar la frase "no me acuerdo" al hablar sobre el croquis brindado por Cortez Páez, que indicaba el supuesto lugar donde se había enterrado el cuerpo de Tellechea en el Dique de Ullum. Biassoni relató que llegaron al lugar indicado en el croquis, donde encontraron un enterratorio de 1.80m x 0.80cm. Después de regresar a la ciudad, informaron a los abogados de la familia de Tellechea, quienes se encargaron de notificar a la policía. A pesar de que se realizó una búsqueda exhaustiva en el lugar señalado, no se encontró nada.

El testigo también mencionó que buscaron a Tellechea en la obra del Centro Cívico, sin éxito. Además, recibieron llamadas solicitando dinero a cambio de información sobre Tellechea y fueron amenazados para que detuvieran la búsqueda.

Ernesto Videla, asesor legal de la Mutual, declaró que antes de la desaparición de Tellechea, los directivos de la entidad lo consultaron sobre un presunto mal proceder del ingeniero con órdenes de compra y planillas de pago de sueldo. Se acordó que Tellechea no cobraría sus haberes en la entidad para devolver lo obtenido con órdenes de compras no declaradas, pero según Videla, Tellechea habría continuado cobrando su sueldo de manera apócrifa. Videla recomendó a los directivos que hicieran una denuncia sobre las irregularidades, pensando que la desaparición tenía que ver con una estrategia legal pergeñada por Tellechea y su abogado. Videla acompañó a Miguel Del Castillo a realizar la denuncia en la sección Delitos y Estafas, pero luego no tuvo más noticias del asunto. Videla se alejó de la institución después de que la gestión de la Mutual tuviera otro asesor legal.

