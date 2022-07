Cárcel para el sujeto que le dio una paliza a su ex, cuando salía de la iglesia

No le quedó claro Le prohibieron la comunicación con su ex pareja por golpearla, volvió a acosarla y fue condenado

Todo ocurrió el lunes de la semana pasada, cuando el sentenciado -identificado como Matías Farías- observó a su ex novia cuando salía del templo ubicado por calle Juramento y, a pesar de que la mujer no le prestó atención cuando la llamaba, se acercó a ella, la abordó violentamente y la agredió.

Acorde trascendió del informe judicial, Farías le recriminaba a su ex el hecho de que haya formado pareja contra persona mientras descargaba una furia demencial contra la joven que ya lo había denunciado por violencia de género cuando todavía estaba juntos.

“Te voy a matar, por qué me has dejado tirado”, le dijo enfurecido. También, encarnizado en la golpiza que le propinaba, le expresó: “A mí nadie me deja así, sos una hija de puta (SIC), que me va a dejar por otro chabón”.

Tras semejante paliza en la vía pública, el violento se escapó a las corridas y la víctima debió ser asistida ya que presentaba múltiples lesiones, incluso una mordida en uno de sus brazos. Luego de realizar una nueva denuncia, el violento quedó detenido y este martes fue juzgado por la justicia.