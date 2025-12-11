Buscan en San Juan a un hombre que lleva 6 días desaparecido: cómo colaborar

Buscan en San Juan a Juan Manuel Galdeano, un hombre de 32 años que lleva casi una semana desaparecido.

El Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas pidió la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Juan Manuel Galdeano, un hombre de 32 años que permanece desaparecido desde el 5 de diciembre. Las autoridades difundieron sus características físicas y la vestimenta que llevaba al momento de ser visto por última vez.

Según el comunicado oficial, Galdeano es de contextura física mediana y mide aproximadamente 1,75 metros de altura. Su tez es blanca, tiene ojos marrones y nariz recta. Es argentino y usa el cabello corto, lacio y de color negro.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de buzo gris oscuro, una remera gris claro y botas de trabajo de color marrón.

image

Las autoridades solicitan que cualquier persona que pueda aportar información, por mínima que sea, se comunique de manera anónima al 911, para colaborar con la investigación y ayudar a que Juan Manuel pueda regresar con su familia.