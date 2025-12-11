jueves 11 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativo

Buscan en San Juan a un hombre que lleva 6 días desaparecido: cómo colaborar

Desde el Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas, dieron a conocer las características de Juan Manuel Galdeano y pidieron ayuda a la comunidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Buscan en San Juan a Juan Manuel Galdeano, un hombre de 32 años que lleva casi una semana desaparecido.

Buscan en San Juan a Juan Manuel Galdeano, un hombre de 32 años que lleva casi una semana desaparecido.

El Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas pidió la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Juan Manuel Galdeano, un hombre de 32 años que permanece desaparecido desde el 5 de diciembre. Las autoridades difundieron sus características físicas y la vestimenta que llevaba al momento de ser visto por última vez.

Lee además
El estado del dengue en San Juan, las medidas que se toman y qué se pide a las familias.
Mosquito maldito

Abrió la temporada de dengue en San Juan: no hay alerta, pero sí pedido de precauciones
El Ministerio de Educación difundió las fechas a tener en cuenta durante el fin de clases del ciclo lectivo 2025.
Ciclo Lectivo 2025

Listado: Educación informó las fechas clave del final de clases en San Juan

Según el comunicado oficial, Galdeano es de contextura física mediana y mide aproximadamente 1,75 metros de altura. Su tez es blanca, tiene ojos marrones y nariz recta. Es argentino y usa el cabello corto, lacio y de color negro.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de buzo gris oscuro, una remera gris claro y botas de trabajo de color marrón.

image

Las autoridades solicitan que cualquier persona que pueda aportar información, por mínima que sea, se comunique de manera anónima al 911, para colaborar con la investigación y ayudar a que Juan Manuel pueda regresar con su familia.

Temas
Seguí leyendo

Los milongueros de San Juan celebraron el Día Nacional del Tango bailando en la peatonal

San Juan tiene una nueva diputada provincial

Por unanimidad, Diputados aprobó la Emergencia Hídrica en San Juan

Presupuesto 2026 de San Juan: gastos por $3,1 billones, regreso de créditos del IPV y aumento de 30,8% a municipios

San Juan dio inicio al histórico Campeonato República de Natación

San Juan, entre las 10 mejores ciudades para vivir en Argentina según un informe de la UBA

San Juan triplicó la cantidad de altas terapéuticas por consumos problemáticos durante 2025

En San Juan esperan ser llamados tras el OK de Mendoza a un proyecto de cobre: "Tenemos experiencia minera para desarrollar y trabajar"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.
Video

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.
Video

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

Liliana Loyola durante su paso por Flagrancia.
Un nuevo capítulo

Condenaron a "La Borges", la mujer de Chimbas que entregó sin querer a su exmarido narco

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino
Recambio

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió
Educación

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió

Te Puede Interesar

El estado del dengue en San Juan, las medidas que se toman y qué se pide a las familias.
Mosquito maldito

Abrió la temporada de dengue en San Juan: no hay alerta, pero sí pedido de precauciones

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ministro de Economía de San Juan, Roberto Gutiérrez, en diciembre de 2024 presentando el presupuesto 2025. Ahora se espera que vaya a hacer lo mismo con el proyecto 2026.
Previsión

Presupuesto 2026 de San Juan: gastos por $3,1 billones, regreso de créditos del IPV y aumento de 30,8% a municipios

Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Por unanimidad, Diputados aprobó la Emergencia Hídrica en San Juan
Decimocuarta sesión

Por unanimidad, Diputados aprobó la Emergencia Hídrica en San Juan

Vista al mar privilegiada y un hogar en La Serena: Campanario, un complejo pet friendly y con mucha historia video
Tiempo en Chile

Vista al mar privilegiada y un hogar en La Serena: Campanario, un complejo pet friendly y con mucha historia