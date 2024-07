Apelan el sobreseimiento del empresario que atropelló y mató a una mujer embarazada

Fue la parte querellante, representada por Néstor Olivera, la que analizó los fundamentos de la sentencia que benefició a Osvaldo Rampulla y que planteó una serie de irregularidades en ella. Después de que el juez Gerardo Fernández Caussi dictara el sobreseimiento del acusado por la muerte de Melina Alfaro, pues se constató que no excedía los límites de velocidad y que la víctima cruzaba por un paso no peatonal, la familia de la joven de 21 años insistió con la condena.

El abogado que representa los intereses del entorno de la muchacha que cursaba la semana 15 de embarazo sostuvo que la pericia al teléfono celular del automovilista fue mal hecha y aseguró que esa irregularidad fue clave. Según destacó, el móvil fue examinado, pero con un criterio erróneo.

Dijo que se peritó a partir de la llamada al 911 que hizo el empresario, para dar aviso del siniestro y no desde los minutos previos al choque, lo que podría haber confirmado o descartado si al momento de la embestida estaba hablando por teléfono.

Además, destacó que la víctima había cruzado el 70% de la calzada cuando fue impactada por el Mercedes Benz de Rampulla, en inmediaciones de Ruta 40 y Calle 6, en Pocito. "Está claro que no tuvo dominio del vehículo", manifestó el letrado que también remarcó un error en la sentencia que refiere a un "paso peatonal no habilitado". "En las rutas no hay pasos peatonales", expresó.

Frente al juez de Impugnación Martín Heredia Zaldo, el querellante dio continuidad al expediente al que se sumó apenas unas semanas atrás y que inició a fines de enero, cuando se desencadenó la tragedia. El magistrado dictó un cuarto intermedio y se espera que en los próximos días se conozca la decisión judicial, ya sea para respaldar el fallo o bien para revocarlo y emitir una condena.