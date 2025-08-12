martes 12 de agosto 2025

Caucete

Alertaron por intrusos en una villa de Caucete y la Policía encontró varios objetos robados

Una vecina de Villa Dolores alertó sobre la presencia de dos hombres en el fondo de su vivienda. Escaparon hacia un descampado y la policía encontró una garrafa, una bicicleta y otros elementos abandonados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En la madrugada de este martes 12 de agosto, personal policial de la Comisaría 37° de Pie de Palo secuestró varios objetos presuntamente robados en Villa Dolores, Caucete, luego de que una vecina alertara la presencia de dos hombres en el fondo de su vivienda.

El episodio ocurrió cerca de la 01:00, cuando una residente de calle Sargento Cabral se comunicó con la policía para informar que había visto a dos personas de sexo masculino en su propiedad. Según su relato, los individuos escaparon rápidamente hacia un descampado con dirección al barrio Pie de Palo.

Al arribar al lugar, los efectivos realizaron un rastrillaje que permitió hallar, abandonados en las inmediaciones, los siguientes elementos:

  • Una garrafa marca YPF de 15 kg.

  • Una cocina anafe de dos hornallas.

  • Una cubierta para bicicleta marca Alpine Trail.

  • Un cuadro de bicicleta marca Venzo con asiento marca Keles.

