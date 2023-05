Adelantan el inicio del juicio contra Matic, el ex líder de La Bancaria

Luego de cambiar su defensa a poco de que comience el juicio en su contra, el ex líder de La Bancaria acusado de abuso sexual, Mario Matic , se sentará frente al tribunal antes de lo imaginado, ya que se adelantó el inicio del debate para el próximo 12 de mayo. Si bien el comienzo estaba previsto para el 16, fuente oficiales confirmaron el dato sobre el proceso que en principio tiene al menos siete audiencias previstas.

Debate Confirmaron la fecha de juicio para el ex líder gremial, Mario Matic: ¿cuál será el tribunal?

Matic está acusado de abuso sexual simple, agravado por el vínculo, la guarda y por el aprovechamiento de la situación de convivencia; abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante por la naturaleza y por la reiteración de los actos, agravado por el grave daño a la salud mental de la víctima. Esta causa empezó a ser investigada en abril de 2022 y las presuntas víctimas son 3, una de ellas menor de edad.

Según precisaron las fuentes, el juicio que contará con la participación del fiscal de ANIVI Raúl Iglesias y los querellantes Sandra Leveque y Diego Molina tendrá 14 testigos en total, de los cuales en su gran mayoría fueron propuestos por el Ministerio Público. Y es que la defensa técnica sólo convocó a tres personas para atestiguar.

Durante la investigación de los hechos, a través de ANIVI, el delito más grave que implicaba a una nena quedó desestimado. Sin embargo, una nueva denuncia surgió y puso contra las cuerdas a Matic y por ello afronta una pena de 17 años de prisión efectiva; al menos eso es lo que el fiscal Iglesias le solicitaría al tribunal como pena durante los alegatos.

Respecto al cambio de abogado defensor, fuentes allegadas comentaron que existió un cortocircuito con el letrado anterior, ya que no habrían caído bien las declaraciones públicas del propio imputado, que tuvo desafortunadas expresiones sobre la causa. Es que Matic no sólo identificó a las presuntas víctimas, algo que no debe hacerse en el proceso de una investigación de estas características, sino que además estuvo cerca de incumplir con una orden judicial puesto que les habló a las denunciantes, cuando tiene prohibido hacerlo.