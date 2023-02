Acusan a un preceptor de abusar de una alumna en un colegio secundario 

Según trascendió, fue el mismo director de la escuela el que denunció personalmente el caso, luego de que la niña le confesara que tenía muchas inasistencias dado que tenía un problema de salud y que, además, el preceptor le había tocado sus partes íntimas en al menos dos oportunidades. Una de ellas habría sido cuando subía las escales y se frenó a atarse los cordones, el acusado pasó por su lado y le tocó la cola y, la segunda vez, le puso un brazo en uno de sus hombros y lo deslizó hasta tocarle un pecho.

Ahora la menor tendrá una cita con los psicólogos de ANIVI, quienes analizarán sus dichos y si está siendo influenciada o no por otra persona para acusar al preceptor.

Además, el juez aceptó el pedido de Fiscalía de que el acusado no se acerque ni moleste a la niña en el colegio, donde ambos se cruzaran una vez iniciado el Ciclo Lectivo, ni tampoco fuera de el. Por otro lado, tiene la obligación de presentarse una vez por mes a una comisaría someterse al proceso y colaborar con la investigación por un plazo de 6 meses, en el que no estará preso y se definirá si debe o no ser condenado.