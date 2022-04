Los “rompeparedes”: abren un boquete y roban en una casa de Santa Lucía

Delincuentes rompieron una pared y a través de un hueco entraron a robar a una casa de Santa Lucía. El robo sucedió en la madrugada de este jueves y se llevaron varias cosas. Lo insólito es que una patrulla policial fue al lugar a raíz del llamado de un vecino, pero se marcharon porque no vieron nada extraño afuera, siendo aparentemente los ladrones aún estaban en el interior de la vivienda.

El robo fue descubierto alrededor de las 4 de este jueves por Rubén Pacheco, el propietario de esa vivienda situada en la calle Sarmiento, al Este de Balaguer. El mismo hombre contó que, al arribar a su domicilio, encontró un decodificador del servicio de televisión y algunas prendas tiradas en la entrada de la vivienda. Y cuando llamó a la Policía, a los minutos llegó una patrulla y los uniformados le dijeron que ya habían ido pasadas las 0 porque un vecino llamó alertando que vio movimientos sospechosos.

“Los policías me dijeron que vieron la luz apagada y escucharon la radio. Y como no vieron nada extraño, se fueron. Pero en esos minutos parece que los ladrones estaban adentro robando”, explicó Pacheco. Es que el hombre había dejado la luz del comedor encendida y los delincuentes la apagaron para no ponerse al descubierto.

Todo hace presumir que los ladrones entraron por el mismo frente de la vivienda, se treparon por una pared, accedieron al techo y descendieron a un patio interno. Como las puertas y las ventanas están enrejadas y con llave, los ladrones buscaron otra forma de ingresar. Así fue que vieron el revoque en una pared de la cocina y empezaron a golpear en ese lugar hasta que tiraron abajo los adobes y abrieron un hueco.

Adentro revisaron todo, incluso rompieron la cerradura de una habitación. Lograron llevarse un televisor 50 pulgadas, un bolso con ropa de invierno y una caja con todas las herramientas de trabajo de Pacheco. El hombre es técnico electromecánico. “Me arruinaron, ahora no tengo con qué trabajar”, señaló indignado, dado que la zona es por demás tranquila y aun así entraron a robarle.