El desgarrador relato de una víctima sanjuanina de violencia de género: "Me bajó los dientes"

Una joven que terminó en el hospital después de la paliza de su pareja, habló para relatar cómo fue la golpiza que la dejó internada.

Se trata de Camila Alcaraz, una sanjuanina que todavía no se termina de recuperar de la violencia y dio una entrevista a Canal 13 San Juan para contar lo sucedido.

La joven tiene 24 años y explicó que el día de la golpiza ella estaba durmiendo en su casa de Rivadavia. "Yo no entiendo porque empezó a golpearme, yo estaba durmiendo esa noche cuando me levanto de los pelos", aseguró Camila.

Luego, el violento, que además es padre de sus hijos de 6 y 2 años, le dijo que fuera a lavarse la sangre y volvió a agarrarla cuando ella intentó escapar.

De hecho, fueron sus vecinos los que escucharon los gritos de Camila y llamaron a la Policía-. "Si no fuera por mis vecinos yo no estaría acá", dijo muy angustiada.

"No entendía nada, estaba en mis hijos durmiendo al lado mío y me llevó al pasillo y empezó a golpearme. De allí no paro hasta hasta lastimarme, estaba ensangrentada entera", siguió relatando la joven.

El patrullero detuvo la agresión y ella fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson. "Vino a verme el médico legista y el dentista porque me bajó los dientes", concluyó.

La denuncia ya fue radicada y el agresor está detenido.

(Fuente: Canal 13)