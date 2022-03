Liberaron a la mujer que quedó detenida por la presunta agresión a su pareja

Silvia Elisa Manchinelli este lunes por la mañana se sentó frente al juez por la causa que quedó detenida el último viernes. La mujer se la aprehendió porque empezó a ser investigada por la presunta agresión a su pareja, Lisandro Gordillo de 21 años.

En esta audiencia, la fiscalía representada por Roberto Ginsberg expuso que la UFI CAVIG es incompetente en esta causa, porque se tomaron pruebas donde muestran que no existiría un hecho de violencia intrafamiliar. Por esta razón el fiscal le expresó al juez de garantías, Matías Parrón, que la causa vuelva a ser investigada al juzgado de instrucción en turno ya que no es un delito competente del Sistema Acusatorio. Además, no hizo ningún pedido para que la mujer quede con prisión preventiva.

El magistrado le dio la palabra a la acusada y esta solo pidió estar con su hijo y saber cómo estaba. Cabe destacar que Manchinelli a primera hora se descompensó y tuvo que ser asistida por personal de salud.

Los abogados defensores, Gustavo de La Fuente y Franco Punazzo, pidieron que su clienta quede inmediatamente en libertad.

El juez dio a lugar y Manchinelli quedó libre y derivó la causa para que sea investigada por el Juzgado de Instrucción en turno. La mujer seguirá bajo investigación e hizo la promesa que estará a la orden de la justicia.

Este es Lisandro Gordillo

De La Fuente dijo a Tiempo de San Juan que Gordillo aparentemente se desmayó y que su cabeza golpeó contra un borde de hormigón. Esta hipótesis estaría comprobada ya que los legistas encontraron restos de pelo donde este joven cayó. Sobre el desmayo, el letrado dijo que Gordillo habría consumido estupefacientes y esto habría provocado su descompensación. Cuando ocurrió esta supuesta caída la chica estaba en el interior de la casa, mientras que Gordillo estaba en la puerta de este domicilio, ubicado en Rawson.

Ante la resolución del juez, la joven Manchinelli lloró y abrazó a su abogado diciéndole gracias.

Gordillo todavía se encuentra internado en el Hospital Dr. Guillermo Rawson recuperándose de la lesión que sufrió en su cabeza.