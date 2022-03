Juicio contra el ex juez Juan Carlos Caballero Vidal por casos de lesa humanidad: ¿de qué lo acusan?

Este lunes se retoma el juicio contra el ex juez sanjuanino Juan Carlos Caballero Vidal en el Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan, quien está sospechado de no motivar sendas investigaciones para esclarecer la comisión de al menos tres delitos: secuestro, tortura y asesinato.

Ocurridos en 1977, los hechos que se sucedieron durante la última dictadura cívico-militar y que involucraron a Héctor Cevinelli y a Alberto Carvajal como víctimas no habrían sido indagados como corresponde por el magistrado. Es por ello que el fiscal Francisco Maldonado apuntó contra el ex cortista por no haber impulsado las acciones penales en perjuicio de las víctimas.

Si bien quien fuera parte de la máxima autoridad judicial de la provincia -como lo es la Corte de Justicia- fue procesado por como miembro de una asociación ilícita y por participación necesaria en los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados, su defensa apeló y un tribunal superior falló a su favor.

La Cámara Federal de Mendoza dictó la falta de mérito en los delitos más graves y la otra acusación prosiguió, por lo que llegó a instancia de debate oral. En ese sentido, el juicio inició el 21 de febrero pasado cuando se realizó lectura del requerimiento de elevación.

En esa jornada inaugural, Caballero Vidal se abstuvo de prestar declaración indagatoria. El tribunal está presidido por el juez Daniel Dofo y también integrado por las juezas Eliana Rattá Rivas y María Carolina Pereira.

El comienzo

El caso tuvo origen en el segundo megajuicio celebrado en la provincia. En ese contexto, dos abogados acusaron a Caballero Vidal de negarse a investigar la muerte de Ángel Carbajal y el secuestro y las torturas que la precedieron. Uno de los testigos, Pedro Bayugar, relató que en 1977 se entrevistó con el -en ese momento- magistrado, cuando era juez de primera instancia. En su condición de abogado de la familia de Civenelli, el abogado se apersonó en el juzgado para informarle a Caballero Vidal que su defendido había aparecido con vida, y que quería denunciar el robo de una motocicleta y otros elementos de valor que habían desaparecido al momento del secuestro de Civenelli. Según Bayugar, el juez manifestó estar al tanto de que iba a ser liberado, y luego puso sobre el escritorio una pistola 9 milímetros para instar al abogado y a la familia de “olvidarse de todo lo sucedido”.

El segundo hecho por el que Caballero Vidal llegó a juicio está relacionado con la muerte del militante Alberto Carvajal, que fue asesinado luego de sufrir torturas en el interior del penal de Chimbas. De acuerdo a la acusación, el ex juez ordenó realizar la autopsia del cuerpo sin profundizar la investigación en los motivos de muerte, para que el hecho aparentara un suicidio. Según el abogado Carlos Bula, Caballero Vidal manifestó que ordenó la realización de la autopsia por pedido del entonces jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 22, aunque no prosiguió con la investigación referida a su muerte, cuando, sin embargo, en la autopsia aparecían diversos indicios de que el fallecimiento había sido causado por terceros.