La tuvo en brazos y años más tarde la abusó: podría recibir una condena más dura de lo esperado

Un aberrante caso que quedó en manos de la justicia y que tiene en el banquillo de los acusados a un peligroso sujeto está a punto de llegar a su final. Es que según informaron fuentes judiciales, el juicio que se desarrolla en las salas de audiencia por abuso sexual en perjuicio de una menor tendrá los alegatos el próximo lunes y la pena que pediría Fiscalía sería más dura de lo esperado para el imputado.

Identificado como Raúl Eduardo Cortez, el acusado que tiene una condena sobre sus espaldas por violento iría a parar tras las rejas más tiempo de lo que se estimaba, si resulta hallado culpable por el tribunal de jueces que presiden el debate, Andrés Abelín Cottonaro, Alberto Caballero y Diego Sánz. Es que según manifestaron fuentes allegadas, en el proceso que está cerca de finalizar el imputado quedó más complicado por una prueba pericial y esto repercutiría directamente en la pena que pueda recibir.

Acorde señaló el Ministerio Público Fiscal, el hombre que vio nacer a su víctima, la tuvo en brazos y luego la abusó con una ausencia total de escrúpulos se vio acorralado durante el juicio por el informe psicológico que aseguró que la pequeña sufrió un daño en su salud mental producido por el ataque sexual que le propinó.

Quien se escondía detrás de la fachada de un amigo de la familia de la menor, de toda la vida, aprovechó el vínculo de confianza para perpetrar los abusos. Esto es lo que sostiene la Fiscalía en su acusación y, por las consecuencias causadas en su psiquis, ampliará la acusación contra Cortez. Si bien en un principio se estimaba que el MPF pediría 18 años de pena, con los resultados surgidos en el debate la condena solicitada sería de 24 años.

Acorde manifestó el abogado querellante en la causa, Milenko García, el acusado no sólo tiene antecedentes sino también una sentencia condicional en su contra por amenazas agravadas. En marzo del año pasado, fue penado por advertirle a su ex pareja que la asesinaría a sangre fría.

"Te voy a degollar. Me cansé que me hagas la vida imposible. Yo sé donde tirarte. Te entierro y nadie te va a encontrar", le aseguró mientras sostenía un cuchillo en su mano. Incluso, después de la intervención policial, le expresó a la mujer: "Te has salvado de que no te degollara, pero vas a ver lo que voy a hacer, no te vas a salvar". Por todo ello, la justicia lo condenó a un año de prisión en suspenso.

Sobre el caso que ahora lo tiene en la mira, el querellante que impulsó la investigación y se adherirá a lo que solicite la Fiscalía confirmó: "Conoce a la víctima desde antes de que naciera".

Si los tiempos se cumplen, fuentes judiciales indicaron que el veredicto podría conocerse el mismo lunes en el que los jueces darán como culpable o inocente al acusado.