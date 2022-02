Video: descompensado, entre tres le robaron aparatos valuados en más de $200 mil a un periodista sanjuanino

Este domingo a primera hora un periodista deportivo sanjuanino fue víctima de un indignante robo, que quedó registrado en las cámaras de seguridad de un vecino. Este padre de familia volvía de trabajar, porque además es sonidista y DJ, cuando tres delincuentes aprovecharon que estaba descompensado en la vereda y le robaron.

De acuerdo a lo que relató la víctima Martín Soria a Tiempo de San Juan el hecho ocurrió el domingo cerca de las 6 am cuando el volvía a su hogar en la Villa Hipódromo, Rawson, luego de haber estado pasando música en un evento realizado en un salón de fiestas. "Cuando voy llegando a casa comencé a sentirme mal, me descompuse como si se me hubiese bajado la presión, estaba desvanecido, tirado en la vereda", dijo a este medio.

Mientras él yacía acostado en el suelo, sobre calle Recuerdos de Provincia frente a un reconocido local de motos; sin posibilidad de reaccionar y caminar para abrir la puerta "pasó un joven que me sacó el celular de un bolsillo que tenía en la parte delantera de la camisa, yo solamente le decía `dejame, no me jodas´ porque de verdad no podía reaccionar... y el ladrón aprovechó que no atiné a hacer nada y me robó", dijo Martín. Así fue como el malviviente aprovechó la ocasión para llevarle su celular Samsung A12 y luego darse a la fuga.

Como si esto ya no fuera indignante, Martín relata que frente a su casa había una fiesta, y veía que "había chicos en la vereda y la calle... y lejos de ayudarme, aparecieron dos jóvenes más y me agarraron el bolso donde llevaba mis herramientas de trabajo y me robaron. Ellos me hablaban, los miraba y no los reconocía. En un momento traté de sostener el bolso pero me sentía muy mal y luego vi que salieron corriendo", expresó el periodista. De esta forma dos ladrones más le arrebataron la computadora marca Sony Bayo; un disco externo de un terabyte marca Element WD y auriculares profesionales que iban dentro de ese bolso.

Frente al doble hecho delictivo del cual había sido víctima el joven logró recomponerse algo e irse a pedir ayuda a la casa de sus padres. "Me robaron lo que pudieron sacarme, había gente que me estaba viendo y nadie hizo nada, la prioridad se la dieron a los ladrones", explicó a este medio.

Es la primera vez que Martín sufre un robo en su barrio y está muy dolido por los elementos de trabajo que perdió. Según él, estima un monto estimado en más de 200 mil pesos entre los cuatro artículos electrónicos.

Además relató que al principio no pudo hacer la denuncia en la Subcomisaría de Villa Hipódromo. "Luego de lo que me pasó me vine a la casa de mis padres, comencé a hacer llamados y me fui a hacer la denuncia que no me quisieron tomar porque no llevaba las boletas que acreditaran la propiedad de los elementos, pero este lunes un vecino que tiene cámaras me facilitó los videos del robo y luego pude", explicó.

"Son herramientas de trabajo y me costó una fortuna comprarlas. Me duele, da tristeza e impotencia como hoy por hoy se aprovechan de la gente... se aprovecharon del momento, vieron la ocasión. No hay mente sana, directamente van a hacer daño".

Si bien Martín agradece que no le hicieron daño en el momento del robo, siente mucha impotencia por cómo se dieron los hechos. Y además pide ayuda a toda la comunidad para tratar de recuperar lo que se llevaron: "si les ofrecen este tipo de artículos electrónicos, que son mis herramientas de trabajo, por favor no los compren... que me avisen al celular así podemos recuperarlos", expresó en Tiempo de San Juan. Ante cualquier dato comunicarse al teléfono 264-5326703.

Mirá el impactante video del robo: