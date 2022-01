Dos robos en menos de cuarenta minutos en Albardón: se llevaron focos, una tenaza y un candado

Por la madrugada de este miércoles y en menos de una hora, un grupo de delincuentes se metió a robar a dos casas de Albardón. Se llevaron un insólito botín, pero fueron atrapados cuando intentaban escapar. Uno de ellos, se dio a la fuga.

Según fuentes policiales, el primero fue sobre las 2 de la mañana en un domicilio situado en callejón Aberastiam S/N, Loteo Pizarro. En momentos que el casero se encontraba en su vivienda (a unos 50 metros) observó que un Renault 12 break paso por la puerta de su casa y se devolvió para ingresar al callejón Aberastian, haciéndolo de culata y quedando estacionado frente a la vivienda que es sereno.

Al observar todas las maniobras de los sujetos, fue hasta la vivienda y observó que del vehículo se bajaron tres hombres, quedando un cuarto en el interior de vehículo. Al percatarse de su llegada, intentaron zafarse pidiéndole agua para el auto. Pero ante la negativa del casero, se retiraron del lugar a gran velocidad.

Cuando escaparon, y el hombre que cuida la vivienda chequeó si estaba todo en orden, pero se encontró con que la ventana estaba abierta de par en par (la cual no tiene reja) y la puerta de reja de ingreso abierta pero no fue violentada, constatando que no habrían sustraído efecto alguno. Luego, recorrió el predio, viendo que el cierre perimetral (de alambre tipo romboidal de 2mts. de alto) se encontraba roto sin haberse llevado ningún efecto del jardín.

Con ganas de querer seguir haciendo daños, los cuatro delincuentes llegaron minutos antes de las 3 a un domicilio de Callejón Clemente y Costa canal S/N, también en Albardón y de la misma manera con la que actuaron en el primer hecho delictivo, rompieron el cierre perimetral de alambre de la casa de fin de semana, y posterior al ingreso al predio se dirigieron el domicilio donde quitaron los focos de las luminarias exterior y rompieron el cansando de la puerta reja, sin poder ingresar al lugar por el accionar del casero, quien escucho ruidos de un auto y se acercó a ver que estaba pasando.

Allí, divisó que un grupo de desconocidos estaba dentro del predio de la casa que cuida por lo que dio aviso de inmediato al 911, acudiendo a la brevedad personal policial de Comisaría 18, logrando sustraer una parrilla.

Posterior a esto, los uniformados buscaron el rodado hasta dar con el auto en inmediaciones sobre la ruta 40 a 100 metros antes del puente de Albardón. Al momento de llevarse a cabo la detención del rodado, el cuarto delincuente se bajó del auto y escapó. La policía secuestró el Renault 12 de color celeste, cuatro focos led blancos, una tenaza y un candado.