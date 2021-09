Alquiló un departamento amoblado y la inquilina se lo desvalijó

Una abogada sanjuanina terminó con el departamento que alquilaba desvalijado. La letrada se llama Laura Figueroa y, además de su trabajo como letrada se dedica al negocio inmobiliario.

Figueroa le había alquilado un departamento amoblado sobre calle Brasil, en Capital, a una mujer que de repente, dejó de contestarle las llamadas telefónicas.

Según el relato de la letrada, además de no responder, cuando la iba a buscar no le abría la puerta. Fue hace unos días que la abogada decidió entrar al departamento y se encontró con una desagradable sorpresa.

Su inquilina había desaparecido y junto con ella, todos los muebles del lugar. La supuesta ladrona estuvo dos meses y medio alquilando y todo lo que se llevó tendría un valor de unos 200 mil pesos.

"Ella estuvo dos meses y medios, hasta que de repente me dejó de responder los mensajes, no me podía comunicar con ella. Iba al departamento y no me atendía. Me empecé a imaginar lo peor y cuando fui estaba vacío, se había llevado todo", dijo Figueroa a Diario de Cuyo.

Además del robo, la mujer le quedó debiendo 50 mil pesos de alquiler. Figueroa radicó la denuncia pero aún no logran dar con la ladrona.