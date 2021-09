A un año de la tragedia de Lara, sin sentencia, su familia pide Justicia

Pasó un año desde aquel 14 de septiembre fatídico en el que Lara Rebeca Agüero perdió la vida, después de haber sido brutalmente atacada por un pitbull en el Barrio Malimán de Rawson y, sin contar todavía con una resolución judicial, su familia pide justicia por la nena de 9 años. Desde la parte querellante, señalaron que la sentencia se conocería en lo pronto aunque no tienen certezas de ello.

Es que el dueño del perro que agredió a la menor y le provocó la muerte, Braian Silva, fue acusado por homicidio culposo y, luego de permanecer detenido cerca de dos semanas, fue excarcelado. A pesar de ello y del pedido de cambio de carátula, quedó vinculado a la causa por ese delito.

Lara Rebeca Agüero, la nena de 9 años que falleció tras el ataque del pitbull

La familia de la víctima que se conformó como querella le solicitó a la jueza Mónica Lucero -que intervino en la investigación- que modificara la calificación y que Silva fuera imputado por homicidio simple, de modo que la pena que recibiera en una posible condena fuera mayor como consecuencia del desenlace mortal.

El fiscal Carlos Rodríguez, que participó de la instrucción del caso, desistió de la acusación de homicidio simple ya que descartó que se hubiere incurrido en un dolo, es decir que a propósito el amo del perro hubiera provocado la situación.

El pitbull que atacó a la nena cuando pasaba por la puerta de la casa en la que vivía

Por decisión de la Justicia, el perro fue separado de su propietario y fue llevado hasta un refugio en el que es sometido a un tratamiento de conducta, con la finalidad de que deje de ser un peligro para las personas. Incluso, en el proceso hubo polémica porque trascendió que Silva no estaba alimentando al animal como correspondía. No obstante, fuentes oficiales aseguraron que eso no fue verdad y que el imputado cumplió con sus deberes.

"Nosotros insistimos con el cambio de calificación por la responsabilidad del dueño del animal, aunque no sabemos si al final la jueza del Tercer Juzgado Correccional nos va a dar lugar. Según me comentaron, la sentencia estaría casi lista para ser dictada", indicó la abogada querellante Romina Vargas Chirino.

En el barrio Malimán hubo incidentes entre los vecinos tras conocer la muerte de la nena

A raíz del caso que sacudió a la provincia, se sancionó la llamada Ley Lara que es la primera norma provincial que regula la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos. Se creó un registro de canes, en el que los propietarios debían inscribir a sus mascotas, y se establecieron medidas de seguridad.

Por el hecho hubo marchas de familiares y conocidos de la menor que reclamaron justicia

"Mi hija era un angelito, siempre luchó por su salud", había expresado entre lágrimas el padre de la menor en una de las marchas que se organizaron para exigir una respuesta de la justicia. Este martes por la noche habrá una misa en honor a la chiquita, en la iglesia de la Villa San Damián.