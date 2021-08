Camino al hospital, un ladrón lo atacó con un cuchillo para robarle su moto en Rawson

Un enfermero del Hospital Rawson fue víctima de un violento robo este martes. Y él mismo contó lo que ocurrió en su cuenta de Facebook, donde además subió imágenes de la costosa moto que el malviviente se llevó.

El hecho ocurrió en el barrio Belgrano, en Rawson. "Me asaltaron en la puerta de mi casa cuando ya me había subido a la moto para irme al hospital a trabajar, me estaba esperando...", dijo el damnificado, Carlos Vidal.

Cuando había cerrado el portón, fue sorprendido por el delincuente, quien se puso en su camino y lo amenazó con un cuchillo.

Una de las publicaciones en Facebook que el damnificado hizo pidiendo ayuda.

El joven intentó huir pero el malviviente comenzó a arrojarle puntazos. "Tengo unos golpes en el codo porque me caí para que no me punzara", dijo Vidal en sus redes.

Después de un forcejeo el ladrón volvió a tacarlo y lo habría amenazado con sacar un arma. Finalmente el enfermero soltó la moto y el ladrón escapó a bordo de su Yamaha YBRZ, patente A110AIW.

(Captura de imagen Facebook)

Por estas horas, luego de realizar la denuncia correspondiente, Carlos pide ayuda en las redes para recuperar su moto que tendría un valor de más de 200 mil pesos.