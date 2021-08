Videos: el dirigente social denunciado por supuesta extorsión seguirá en libertad

Elio Abel Peralta, el cabecilla del Movimiento Teresa Rodríguez, se presentó éste miércoles en Tribunales para responder por las denuncias que pesan en su contra por supuestos aprietes a sus propios militantes, al personal municipal de 9 de Julio y al propio intendente de esa comuna.

En la audiencia de formalización, el fiscal Iván Grassi, de la UFI de Delitos Especiales, pidió que lo investiguen por coacción agravada y otros hechos contra el atentado público y privación ilegítima de la libertad. Además, si bien el fiscal no solicitó prisión preventiva, si pidió que Peralta se presente una vez por semana, a lo largo de un año, en la Comisaría 31, que no se acerque a la municipalidad ni a ninguna otra repartición y que no participe en manifestaciones. Por su parte, el abogado defensor de Peralta, Omar Quiroga, pedirá que el intendente de 9 de Julio, Gustavo Núñez, de su testimonio.

Tras escuchar la declaración del imputado y tras el pedido de Fiscalía, el magistrado que intervino en la cusa, el juez de garantías Diego Sanz, resolvió que el dirigente social quede en libertad, pero con la promesa de someterse al proceso de investigación y no entorpecerlo, presentarse en la Comisaría 31 una vez por semana, no salir de la provincia sin autorización judicial, prohibición de acercamiento y merodeo a la Municipalidad de 9 de Julio y sus autoridades, prohibición de cualquier acto molesto o turbatorio hacia los mismos, todo por el lapso de un año.

Las denuncias contra Peralta fueron hechas por funcionarios municipales de 9 de Julio a raíz de dos supuestos aprietes, explicaron fuentes judiciales. Señalan al dirigente social como la persona que envió un mensaje de audio por whatsapp a beneficiarios de planes convocándolos a una marcha a ese municipio, para el 19 de julio, y exigiéndoles su presencia.

En esos audios se escucha decir, entre otras cosas: “Los que no quieran participar, les vamos a ir haciendo una crucecita. Porque si no les interesa participar por sus derechos los vamos a ir sacando y agregando gente nueva, porque tenemos que perder el miedo de salir a manifestar por nuestros derechos, el miedo que le tenemos a los gobiernos locales y departamentales y pensar en un futuro mejor que lo podemos hacer entre todos".

Esto fue tomado como una extorsión a la gente, a la vez que el piquete fue recibido como forma de prisión al municipio para exigirles bolsones de mercadería. La historia se repitió el 12 de este mes, cuando trascendió un video de otra de sus marchas al municipio de 9 de Julio para pedir planes al intendente. En esas imágenes se ve a Peralta y a militantes del Movimiento Teresa Rodríguez impidiendo la salida de los trabajadores del edificio municipal de 9 de Julio. Hubo forcejeos y gritos en la puerta, pero pese a la tensa situación no hubo enfrentamientos. Esto último también fue denunciado en la UFI de Delitos Especiales.